وزراء طاقة G20 يؤكدون التزامهم بالتعاون في مكافحة كورونا
أكدوا أهمية حزم التحفيز لتعزيز الأنشطة الاقتصادية الشاملة
أكد وزراء الطاقة في مجموعة العشرين، أهمية حزم التحفيز لتعزيز الأنشطة الاقتصادية الشاملة، كما أكدوا التزامهم بضمان استمرار قطاع الطاقة في تقديم مساهمة كاملة وفعالة للتغلب على جائحة كوفيد-19، وأقروا إجراءات المنتجين والمستهلكين للعمل على استقرار أسواق الطاقة.
واختتم الوزراء اجتماعًا استمر ليومين، يوم أمس الاثنين، وقالوا إنهم سيواصلون التعاون لتهيئة الظروف للاستثمارات الرأسمالية المستدامة؛ بما في ذلك تعزيز الاستثمارات في الابتكار والعمالة الماهرة.
وزراء طاقة G20 يؤكدون التزامهم بالتعاون في مكافحة كورونا
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-09-29
أكد وزراء الطاقة في مجموعة العشرين، أهمية حزم التحفيز لتعزيز الأنشطة الاقتصادية الشاملة، كما أكدوا التزامهم بضمان استمرار قطاع الطاقة في تقديم مساهمة كاملة وفعالة للتغلب على جائحة كوفيد-19، وأقروا إجراءات المنتجين والمستهلكين للعمل على استقرار أسواق الطاقة.
واختتم الوزراء اجتماعًا استمر ليومين، يوم أمس الاثنين، وقالوا إنهم سيواصلون التعاون لتهيئة الظروف للاستثمارات الرأسمالية المستدامة؛ بما في ذلك تعزيز الاستثمارات في الابتكار والعمالة الماهرة.
29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442
08:53 AM
وزراء طاقة G20 يؤكدون التزامهم بالتعاون في مكافحة كورونا
أكدوا أهمية حزم التحفيز لتعزيز الأنشطة الاقتصادية الشاملة
أكد وزراء الطاقة في مجموعة العشرين، أهمية حزم التحفيز لتعزيز الأنشطة الاقتصادية الشاملة، كما أكدوا التزامهم بضمان استمرار قطاع الطاقة في تقديم مساهمة كاملة وفعالة للتغلب على جائحة كوفيد-19، وأقروا إجراءات المنتجين والمستهلكين للعمل على استقرار أسواق الطاقة.
واختتم الوزراء اجتماعًا استمر ليومين، يوم أمس الاثنين، وقالوا إنهم سيواصلون التعاون لتهيئة الظروف للاستثمارات الرأسمالية المستدامة؛ بما في ذلك تعزيز الاستثمارات في الابتكار والعمالة الماهرة.