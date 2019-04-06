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فيديو صادم .. وضع الإسعاف في مواجهة القطار وانتهى كل شيء

على حاجز للسكك الحديدية في بولندا

في فيديو صادم من بولندا، وضع سائق سيارة إسعاف، مركبته على حاجز السكك الحديدية في مواجهة قطار ركاب سريع قادم، وبعدها بثوانٍ انتهي كل شيء بمقتل الطبيب والممرض على الفور، ونقل السائق إلى المستشفى في حالة حرجة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث يوم الأربعاء الماضي، على حاجز للسكك الحديدية، في مدينة بوشيكوفو البولندية.

وقالت قناة "TVN24" المحلية، إن سيارة الإسعاف، لم تكن تحمل أيّ مرضى.

وفي شريط فيديو حول الحادث، نُشر على موقع يوتيوب، ظهرت لحظة التصادم، وقبلها بدت سيارة الإسعاف وهي تحاول عبور السكة الحديد، ولكن الحاجز كان مغلقا من الجهة الأخرى وهو ما جعلها تقف على السكة تماماً. وحاول السائق الالتفاف والعودة لكن الوقت كان قد فات؛ ليجد السائق نفسه محاصراً على القضبان في مواجهة القطار، الذي جاء مسرعاً وضرب السيارة وجها لوجه ثم جرّها إلى مسافة على القضبان؛ لتنتهي إلى كتلة مشوّهة من المعدن.

ولقي الطبيب والممرض مصرعهما في الحال، بينما نُقل السائق إلى المستشفى في حالةٍ حرجة.

وأضافت القناة، أن سيارة الإسعاف كانت في طريقها لنقل أحد المرضى من مستشفى بوشيكوفو إلى عيادة في بوزنان.

وباشرت السلطات البولندية المختصّة، التحقيق في ظروف الحادث وملابساته.

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فيديو صادم .. وضع الإسعاف في مواجهة القطار وانتهى كل شيء
سبق

في فيديو صادم من بولندا، وضع سائق سيارة إسعاف، مركبته على حاجز السكك الحديدية في مواجهة قطار ركاب سريع قادم، وبعدها بثوانٍ انتهي كل شيء بمقتل الطبيب والممرض على الفور، ونقل السائق إلى المستشفى في حالة حرجة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث يوم الأربعاء الماضي، على حاجز للسكك الحديدية، في مدينة بوشيكوفو البولندية.

وقالت قناة "TVN24" المحلية، إن سيارة الإسعاف، لم تكن تحمل أيّ مرضى.

وفي شريط فيديو حول الحادث، نُشر على موقع يوتيوب، ظهرت لحظة التصادم، وقبلها بدت سيارة الإسعاف وهي تحاول عبور السكة الحديد، ولكن الحاجز كان مغلقا من الجهة الأخرى وهو ما جعلها تقف على السكة تماماً. وحاول السائق الالتفاف والعودة لكن الوقت كان قد فات؛ ليجد السائق نفسه محاصراً على القضبان في مواجهة القطار، الذي جاء مسرعاً وضرب السيارة وجها لوجه ثم جرّها إلى مسافة على القضبان؛ لتنتهي إلى كتلة مشوّهة من المعدن.

ولقي الطبيب والممرض مصرعهما في الحال، بينما نُقل السائق إلى المستشفى في حالةٍ حرجة.

وأضافت القناة، أن سيارة الإسعاف كانت في طريقها لنقل أحد المرضى من مستشفى بوشيكوفو إلى عيادة في بوزنان.

وباشرت السلطات البولندية المختصّة، التحقيق في ظروف الحادث وملابساته.

06 إبريل 2019 - 1 شعبان 1440
12:11 PM
اخر تعديل
06 إبريل 2019 - 1 شعبان 1440
01:25 PM

فيديو صادم .. وضع الإسعاف في مواجهة القطار وانتهى كل شيء

على حاجز للسكك الحديدية في بولندا

A A A
أيمن حسن - الرياض
3
9,347

في فيديو صادم من بولندا، وضع سائق سيارة إسعاف، مركبته على حاجز السكك الحديدية في مواجهة قطار ركاب سريع قادم، وبعدها بثوانٍ انتهي كل شيء بمقتل الطبيب والممرض على الفور، ونقل السائق إلى المستشفى في حالة حرجة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث يوم الأربعاء الماضي، على حاجز للسكك الحديدية، في مدينة بوشيكوفو البولندية.

وقالت قناة "TVN24" المحلية، إن سيارة الإسعاف، لم تكن تحمل أيّ مرضى.

وفي شريط فيديو حول الحادث، نُشر على موقع يوتيوب، ظهرت لحظة التصادم، وقبلها بدت سيارة الإسعاف وهي تحاول عبور السكة الحديد، ولكن الحاجز كان مغلقا من الجهة الأخرى وهو ما جعلها تقف على السكة تماماً. وحاول السائق الالتفاف والعودة لكن الوقت كان قد فات؛ ليجد السائق نفسه محاصراً على القضبان في مواجهة القطار، الذي جاء مسرعاً وضرب السيارة وجها لوجه ثم جرّها إلى مسافة على القضبان؛ لتنتهي إلى كتلة مشوّهة من المعدن.

ولقي الطبيب والممرض مصرعهما في الحال، بينما نُقل السائق إلى المستشفى في حالةٍ حرجة.

وأضافت القناة، أن سيارة الإسعاف كانت في طريقها لنقل أحد المرضى من مستشفى بوشيكوفو إلى عيادة في بوزنان.

وباشرت السلطات البولندية المختصّة، التحقيق في ظروف الحادث وملابساته.

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