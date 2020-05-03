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من المكسيك والبرازيل وبنما وتايلاند.. "الجائحة" تُواصل انتشارها

البلد الآسيوي سجل 3 إصابات جديدة وبدأ في رفع القيود المفروضة

سجلت تايلاند ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ولم تسجل أي وفيات يوم الأحد؛ فيما بدأت البلاد رفع القيود المفروضة على بعض الشركات ومظاهر الحياة.

وهذا أقل عدد إصابات منذ أوائل مارس، قبل أن تبدأ البلاد في تسجيل الإصابات وتتزايد أعداد الوفيات.

وبلغ إجمالي الإصابات في تايلاند 2969 والوفيات 54 حالة منذ بدأ تفشي الوباء في يناير.

ومن أمريكا الشمالية سجلت وزارة الصحة المكسيكية 1349 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و89 حالة وفاة؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 22088، وإجمالي الوفيات إلى 2061.

وفي أمريكا الجنوبية قالت وزارة الصحة البرازيلية: إنها سجلت 4970 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و421 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبلغ إجمالي الإصابات في البرازيل 95559؛ بينما وصل عدد الوفيات إلى 6750. وزادت حالات الإصابة الجديدة بنحو 5.4% مقارنة باليوم السابق؛ بينما زادت الوفيات بنحو 6.7%.

ومن أمريكا الوسطى قالت وزارة الصحة في بنما: إن البلاد سجلت 370 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد السبت؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 7090؛ فضلًا عن 197 حالة وفاة.

وأرجعت الوزارة زيادة عدد الإصابات في الآونة الأخيرة إلى تكثيف إجراء فحوص الكشف عن الإصابة.

فيروس كورونا الجديد

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من المكسيك والبرازيل وبنما وتايلاند.. "الجائحة" تُواصل انتشارها
سبق

سجلت تايلاند ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ولم تسجل أي وفيات يوم الأحد؛ فيما بدأت البلاد رفع القيود المفروضة على بعض الشركات ومظاهر الحياة.

وهذا أقل عدد إصابات منذ أوائل مارس، قبل أن تبدأ البلاد في تسجيل الإصابات وتتزايد أعداد الوفيات.

وبلغ إجمالي الإصابات في تايلاند 2969 والوفيات 54 حالة منذ بدأ تفشي الوباء في يناير.

ومن أمريكا الشمالية سجلت وزارة الصحة المكسيكية 1349 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و89 حالة وفاة؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 22088، وإجمالي الوفيات إلى 2061.

وفي أمريكا الجنوبية قالت وزارة الصحة البرازيلية: إنها سجلت 4970 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و421 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبلغ إجمالي الإصابات في البرازيل 95559؛ بينما وصل عدد الوفيات إلى 6750. وزادت حالات الإصابة الجديدة بنحو 5.4% مقارنة باليوم السابق؛ بينما زادت الوفيات بنحو 6.7%.

ومن أمريكا الوسطى قالت وزارة الصحة في بنما: إن البلاد سجلت 370 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد السبت؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 7090؛ فضلًا عن 197 حالة وفاة.

وأرجعت الوزارة زيادة عدد الإصابات في الآونة الأخيرة إلى تكثيف إجراء فحوص الكشف عن الإصابة.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
11:34 AM

من المكسيك والبرازيل وبنما وتايلاند.. "الجائحة" تُواصل انتشارها

البلد الآسيوي سجل 3 إصابات جديدة وبدأ في رفع القيود المفروضة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت تايلاند ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ولم تسجل أي وفيات يوم الأحد؛ فيما بدأت البلاد رفع القيود المفروضة على بعض الشركات ومظاهر الحياة.

وهذا أقل عدد إصابات منذ أوائل مارس، قبل أن تبدأ البلاد في تسجيل الإصابات وتتزايد أعداد الوفيات.

وبلغ إجمالي الإصابات في تايلاند 2969 والوفيات 54 حالة منذ بدأ تفشي الوباء في يناير.

ومن أمريكا الشمالية سجلت وزارة الصحة المكسيكية 1349 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و89 حالة وفاة؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 22088، وإجمالي الوفيات إلى 2061.

وفي أمريكا الجنوبية قالت وزارة الصحة البرازيلية: إنها سجلت 4970 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و421 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبلغ إجمالي الإصابات في البرازيل 95559؛ بينما وصل عدد الوفيات إلى 6750. وزادت حالات الإصابة الجديدة بنحو 5.4% مقارنة باليوم السابق؛ بينما زادت الوفيات بنحو 6.7%.

ومن أمريكا الوسطى قالت وزارة الصحة في بنما: إن البلاد سجلت 370 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد السبت؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 7090؛ فضلًا عن 197 حالة وفاة.

وأرجعت الوزارة زيادة عدد الإصابات في الآونة الأخيرة إلى تكثيف إجراء فحوص الكشف عن الإصابة.

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