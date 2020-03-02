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"شرطة الشرائع" تحقق في وفاة مقيم داخل مسجد تابع لإحدى الشركات

نقل جثمانه إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الملك فيصل بـ"الششة"

يحقق مركز شرطة الشرائع في وفاة مقيم من الجنسية الباكستانية داخل مسجد تابع لإحدى الشركات بمخطط 5 بالشرائع.

تفصيلاً؛ تلقت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة بلاغاً من مقيم يفيد بوفاة مقيم من الجنسية الباكستانية وجد داخل مسجد تابع لإحدى الشركات، وعند وصول الجهات الأمنية لموقع البلاغ، تم طلب الهلال الأحمر، وبعد الكشف عليه تأكدت وفاته وتم نقل جثمانه إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الملك فيصل بالششة.

ومازالت التحقيقات جارية من قبل شرطة الشرائع لمعرفة مسببات الوفاة بحكم الاختصاص.

مكة المكرمة شرطة الشرائع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"شرطة الشرائع" تحقق في وفاة مقيم داخل مسجد تابع لإحدى الشركات
سبق

يحقق مركز شرطة الشرائع في وفاة مقيم من الجنسية الباكستانية داخل مسجد تابع لإحدى الشركات بمخطط 5 بالشرائع.

تفصيلاً؛ تلقت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة بلاغاً من مقيم يفيد بوفاة مقيم من الجنسية الباكستانية وجد داخل مسجد تابع لإحدى الشركات، وعند وصول الجهات الأمنية لموقع البلاغ، تم طلب الهلال الأحمر، وبعد الكشف عليه تأكدت وفاته وتم نقل جثمانه إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الملك فيصل بالششة.

ومازالت التحقيقات جارية من قبل شرطة الشرائع لمعرفة مسببات الوفاة بحكم الاختصاص.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
12:16 AM
اخر تعديل
02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
01:43 AM

"شرطة الشرائع" تحقق في وفاة مقيم داخل مسجد تابع لإحدى الشركات

نقل جثمانه إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الملك فيصل بـ"الششة"

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
2,154

يحقق مركز شرطة الشرائع في وفاة مقيم من الجنسية الباكستانية داخل مسجد تابع لإحدى الشركات بمخطط 5 بالشرائع.

تفصيلاً؛ تلقت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة بلاغاً من مقيم يفيد بوفاة مقيم من الجنسية الباكستانية وجد داخل مسجد تابع لإحدى الشركات، وعند وصول الجهات الأمنية لموقع البلاغ، تم طلب الهلال الأحمر، وبعد الكشف عليه تأكدت وفاته وتم نقل جثمانه إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الملك فيصل بالششة.

ومازالت التحقيقات جارية من قبل شرطة الشرائع لمعرفة مسببات الوفاة بحكم الاختصاص.

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