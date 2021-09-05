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أنباء عن مقتل متحدث "المقاومة الوطنية" الأفغانية في بنجشير

لم تصدر الجبهة حتى الآن أي تعليق رسمي حول مصير "دشتي"

أفادت وسائل إعلام أفغانية، مساء اليوم الأحد، مقتل المتحدث باسم "جبهة المقاومة الوطنية" الأفغانية، فهيم دشتي، من جراء أعمال قتالية في إقليم بنجشير مع حركة "طالبان"، حسب روسيا اليوم.

وفي التفاصيل، ذكر موقع "The Khaama Press" أن دشتي، وهو عضو بارز في حزب "الجمعية الإسلامية الأفغانية"، قتل الأحد في اشتباكات بإقليم بنجشير، معقل قوات "جبهة المقاومة الوطنية" المناهضة لـ"طالبان" دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأكدت مصادر مرتبطة بـ"جبهة المقاومة الوطنية" مقتل دشتي، إلا أنها لم تصدر حتى الآن أي تعليق رسمي حول مصيره.

ويمثل إقليم بنجشير الجبلي معقلاً لقوات "جبهة المقاومة الوطنية" بقيادة أحمد مسعود، الزعيم العسكري السياسي من أصل طاجيكي، المناهضة لـ"طالبان"، التي سيطرت أخيرًا على معظم أراضي أفغانستان بما في ذلك العاصمة كابل.

وفي وقت سابق من الأحد أعلن مسعود دعمه لمبادرة مجلس العلماء الأفغاني لإجراء مفاوضات رامية إلى إنهاء القتال مع "طالبان"، التي أعلنت السيطرة على عدة مناطق في بنجشير والدخول إلى عاصمة الإقليم مدينة بازاراك بعد أن تمكنت من تأمين الأراضي المحيطة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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أنباء عن مقتل متحدث "المقاومة الوطنية" الأفغانية في بنجشير
سبق

أفادت وسائل إعلام أفغانية، مساء اليوم الأحد، مقتل المتحدث باسم "جبهة المقاومة الوطنية" الأفغانية، فهيم دشتي، من جراء أعمال قتالية في إقليم بنجشير مع حركة "طالبان"، حسب روسيا اليوم.

وفي التفاصيل، ذكر موقع "The Khaama Press" أن دشتي، وهو عضو بارز في حزب "الجمعية الإسلامية الأفغانية"، قتل الأحد في اشتباكات بإقليم بنجشير، معقل قوات "جبهة المقاومة الوطنية" المناهضة لـ"طالبان" دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأكدت مصادر مرتبطة بـ"جبهة المقاومة الوطنية" مقتل دشتي، إلا أنها لم تصدر حتى الآن أي تعليق رسمي حول مصيره.

ويمثل إقليم بنجشير الجبلي معقلاً لقوات "جبهة المقاومة الوطنية" بقيادة أحمد مسعود، الزعيم العسكري السياسي من أصل طاجيكي، المناهضة لـ"طالبان"، التي سيطرت أخيرًا على معظم أراضي أفغانستان بما في ذلك العاصمة كابل.

وفي وقت سابق من الأحد أعلن مسعود دعمه لمبادرة مجلس العلماء الأفغاني لإجراء مفاوضات رامية إلى إنهاء القتال مع "طالبان"، التي أعلنت السيطرة على عدة مناطق في بنجشير والدخول إلى عاصمة الإقليم مدينة بازاراك بعد أن تمكنت من تأمين الأراضي المحيطة.

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443
11:42 PM

أنباء عن مقتل متحدث "المقاومة الوطنية" الأفغانية في بنجشير

لم تصدر الجبهة حتى الآن أي تعليق رسمي حول مصير "دشتي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وسائل إعلام أفغانية، مساء اليوم الأحد، مقتل المتحدث باسم "جبهة المقاومة الوطنية" الأفغانية، فهيم دشتي، من جراء أعمال قتالية في إقليم بنجشير مع حركة "طالبان"، حسب روسيا اليوم.

وفي التفاصيل، ذكر موقع "The Khaama Press" أن دشتي، وهو عضو بارز في حزب "الجمعية الإسلامية الأفغانية"، قتل الأحد في اشتباكات بإقليم بنجشير، معقل قوات "جبهة المقاومة الوطنية" المناهضة لـ"طالبان" دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأكدت مصادر مرتبطة بـ"جبهة المقاومة الوطنية" مقتل دشتي، إلا أنها لم تصدر حتى الآن أي تعليق رسمي حول مصيره.

ويمثل إقليم بنجشير الجبلي معقلاً لقوات "جبهة المقاومة الوطنية" بقيادة أحمد مسعود، الزعيم العسكري السياسي من أصل طاجيكي، المناهضة لـ"طالبان"، التي سيطرت أخيرًا على معظم أراضي أفغانستان بما في ذلك العاصمة كابل.

وفي وقت سابق من الأحد أعلن مسعود دعمه لمبادرة مجلس العلماء الأفغاني لإجراء مفاوضات رامية إلى إنهاء القتال مع "طالبان"، التي أعلنت السيطرة على عدة مناطق في بنجشير والدخول إلى عاصمة الإقليم مدينة بازاراك بعد أن تمكنت من تأمين الأراضي المحيطة.

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