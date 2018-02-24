لجنة طبية وقانونية تباشر التحقيق في وفاة عشرينية بجازان

​إثر شجار بين ذويها والطاقم الطبي

باشرت، قبل قليل، لجنة طبية وقانونية وجه بها مدير عام صحة جازان الدكتور عبد الله النجمي، للتحقيق في حادثة وفاة مريضة عشرينية بمستشفى شهير بمنطقة جازان، وذلك بعد أن باشرت الجهات الأمنية فجر اليوم حادثة شجار بين ذوي المريضة والطاقم الطبي، حيث قال ذووها إن سبب وفاتها خطأ طبي.

وعلمت "سبق" أن اللجنة بدأت في التحقيق مع منسوبي المستشفى والفريق الطبي الذي باشر الحالة.

وكان مدير إدارة التواصل والعلاقات بصحة جازان نبيل غاوي، كشف لـ"سبق" عن أنه يجري التحقيق في حادثة وفاة عشرينية في مستشفى خاص شهير بجازان واتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك بعد معلومات تفيد بتدخل الجهات الأمنية بمنطقة جازان نتيجة خلاف حاد بين أسرة فتاة عشرينية والمستشفى، بعدما دخلت الفتاة للمستشفى وهي تعاني وعكة صحية، لتتوفى بأعراض متسارعة، فيما ينتظر أن تكشف "الصحة" والجهات الأمنية تفاصيل الحادثة.

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