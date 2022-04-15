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مسؤول روسي رفيع المستوى: الرياض وموسكو تبحثان بناء مركز عملاق بالسعودية لإنتاج اللقاحات

وتوزيعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

كشف مسؤول روسي رفيع المستوى، عن أن الرياض وموسكو، تبحثان إقامة شراكة استراتيجية، لبناء مركز عملاق في السعودية لإنتاج اللقاحات، وتوزيعها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وقال المدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف: "نجري محادثات مع شركائنا السعوديين وأحد أكبر منتجي لقاحات الإنفلونزا في روسيا، حول بناء مركز لإنتاج اللقاحات وتوزيعها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بأكملها، عبر السعودية".
ولفت المسؤول الروسي إلى أن هذا المشروع ينطوي على إمكانات كبيرة للغاية، وسيساهم في مكافحة الأوبئة في المستقبل، لاسيما وأن جائحة كورونا أظهرت الحاجة إلى زيادة القدرات العالمية لإنتاج اللقاحات.
وأوضح دميترييف، أن بلاده اتفقت مع السعودية على وضع الخلافات جانبا، والعمل معا للوصول إلى صفقة تشمل أعضاء "أوبك+" والدول الأخرى المنتجة للنفط، مؤكداً أن موسكو مستعدة للعمل مع الرياض، من أجل استقرار أسواق النفط العالمية، طبقاً لصحيفة "الشرق الأوسط".

فيروس كورونا الجديد

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مسؤول روسي رفيع المستوى: الرياض وموسكو تبحثان بناء مركز عملاق بالسعودية لإنتاج اللقاحات
سبق

كشف مسؤول روسي رفيع المستوى، عن أن الرياض وموسكو، تبحثان إقامة شراكة استراتيجية، لبناء مركز عملاق في السعودية لإنتاج اللقاحات، وتوزيعها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وقال المدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف: "نجري محادثات مع شركائنا السعوديين وأحد أكبر منتجي لقاحات الإنفلونزا في روسيا، حول بناء مركز لإنتاج اللقاحات وتوزيعها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بأكملها، عبر السعودية".
ولفت المسؤول الروسي إلى أن هذا المشروع ينطوي على إمكانات كبيرة للغاية، وسيساهم في مكافحة الأوبئة في المستقبل، لاسيما وأن جائحة كورونا أظهرت الحاجة إلى زيادة القدرات العالمية لإنتاج اللقاحات.
وأوضح دميترييف، أن بلاده اتفقت مع السعودية على وضع الخلافات جانبا، والعمل معا للوصول إلى صفقة تشمل أعضاء "أوبك+" والدول الأخرى المنتجة للنفط، مؤكداً أن موسكو مستعدة للعمل مع الرياض، من أجل استقرار أسواق النفط العالمية، طبقاً لصحيفة "الشرق الأوسط".

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
07:04 PM

مسؤول روسي رفيع المستوى: الرياض وموسكو تبحثان بناء مركز عملاق بالسعودية لإنتاج اللقاحات

وتوزيعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف مسؤول روسي رفيع المستوى، عن أن الرياض وموسكو، تبحثان إقامة شراكة استراتيجية، لبناء مركز عملاق في السعودية لإنتاج اللقاحات، وتوزيعها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وقال المدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف: "نجري محادثات مع شركائنا السعوديين وأحد أكبر منتجي لقاحات الإنفلونزا في روسيا، حول بناء مركز لإنتاج اللقاحات وتوزيعها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بأكملها، عبر السعودية".
ولفت المسؤول الروسي إلى أن هذا المشروع ينطوي على إمكانات كبيرة للغاية، وسيساهم في مكافحة الأوبئة في المستقبل، لاسيما وأن جائحة كورونا أظهرت الحاجة إلى زيادة القدرات العالمية لإنتاج اللقاحات.
وأوضح دميترييف، أن بلاده اتفقت مع السعودية على وضع الخلافات جانبا، والعمل معا للوصول إلى صفقة تشمل أعضاء "أوبك+" والدول الأخرى المنتجة للنفط، مؤكداً أن موسكو مستعدة للعمل مع الرياض، من أجل استقرار أسواق النفط العالمية، طبقاً لصحيفة "الشرق الأوسط".

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