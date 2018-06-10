النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المجلس الصحي": على المنشآت الصحية تأكيد حضور المريض صاحب "التصريح الطبي الطارئ"

أكد المجلس الصحي السعودي، ممثلاً بالمركز الوطني للمعلومات، أنه يجب على المنشآت الصحية تأكيد حضور المريض صاحب التصريح الطبي الطارئ المحدد في توكلنا ‏فور وصوله من خلال البوابة الخاصة بالتصاريح الطبية، موضحًا أن المسؤولية تقع على المنشأة.

وكان تطبيق "توكلنا"، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، قد أطلق مؤخرًا خدمة "تصريح طبي طارئ"، تتيح للمستخدم طلب تصريح خروج لحالة صحية طارئة، تتطلب نقلها إلى منشأة طبية بشكل عاجل.

وأوضح التطبيق أن التصريح يسمح بخروج فرد ومرافق معه عند الحاجة من مكان السكن إلى المنشأة الطبية.

ويتيح التطبيق الاستفادة من بعض التصاريح في الوقت الحالي، وهي: تصريح عمل يصدر عن جهات العمل، وتصريح تموين داخل الحي يمكن الاستفادة منه في فترة السماح بالتجول داخل الحي خلال منع التجول الكلي، وتصريح تموين طارئ يمكن الاستفادة منه بعد بدء وقت منع التجول في مناطق المنع الكلي والجزئي لأربع ساعات في الأسبوع بحد أقصى، وتصريح موعد طبي يصدر عن المنشآت الصحية، وتصريح مؤقت لسائق خاص بأصحاب تصاريح العمل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المجلس الصحي": على المنشآت الصحية تأكيد حضور المريض صاحب "التصريح الطبي الطارئ"
سبق

أكد المجلس الصحي السعودي، ممثلاً بالمركز الوطني للمعلومات، أنه يجب على المنشآت الصحية تأكيد حضور المريض صاحب التصريح الطبي الطارئ المحدد في توكلنا ‏فور وصوله من خلال البوابة الخاصة بالتصاريح الطبية، موضحًا أن المسؤولية تقع على المنشأة.

وكان تطبيق "توكلنا"، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، قد أطلق مؤخرًا خدمة "تصريح طبي طارئ"، تتيح للمستخدم طلب تصريح خروج لحالة صحية طارئة، تتطلب نقلها إلى منشأة طبية بشكل عاجل.

وأوضح التطبيق أن التصريح يسمح بخروج فرد ومرافق معه عند الحاجة من مكان السكن إلى المنشأة الطبية.

ويتيح التطبيق الاستفادة من بعض التصاريح في الوقت الحالي، وهي: تصريح عمل يصدر عن جهات العمل، وتصريح تموين داخل الحي يمكن الاستفادة منه في فترة السماح بالتجول داخل الحي خلال منع التجول الكلي، وتصريح تموين طارئ يمكن الاستفادة منه بعد بدء وقت منع التجول في مناطق المنع الكلي والجزئي لأربع ساعات في الأسبوع بحد أقصى، وتصريح موعد طبي يصدر عن المنشآت الصحية، وتصريح مؤقت لسائق خاص بأصحاب تصاريح العمل.

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
10:30 PM

"المجلس الصحي": على المنشآت الصحية تأكيد حضور المريض صاحب "التصريح الطبي الطارئ"

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
0
4,813

أكد المجلس الصحي السعودي، ممثلاً بالمركز الوطني للمعلومات، أنه يجب على المنشآت الصحية تأكيد حضور المريض صاحب التصريح الطبي الطارئ المحدد في توكلنا ‏فور وصوله من خلال البوابة الخاصة بالتصاريح الطبية، موضحًا أن المسؤولية تقع على المنشأة.

وكان تطبيق "توكلنا"، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، قد أطلق مؤخرًا خدمة "تصريح طبي طارئ"، تتيح للمستخدم طلب تصريح خروج لحالة صحية طارئة، تتطلب نقلها إلى منشأة طبية بشكل عاجل.

وأوضح التطبيق أن التصريح يسمح بخروج فرد ومرافق معه عند الحاجة من مكان السكن إلى المنشأة الطبية.

ويتيح التطبيق الاستفادة من بعض التصاريح في الوقت الحالي، وهي: تصريح عمل يصدر عن جهات العمل، وتصريح تموين داخل الحي يمكن الاستفادة منه في فترة السماح بالتجول داخل الحي خلال منع التجول الكلي، وتصريح تموين طارئ يمكن الاستفادة منه بعد بدء وقت منع التجول في مناطق المنع الكلي والجزئي لأربع ساعات في الأسبوع بحد أقصى، وتصريح موعد طبي يصدر عن المنشآت الصحية، وتصريح مؤقت لسائق خاص بأصحاب تصاريح العمل.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,984
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,559
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,516
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,091

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

وحيد بغدادي
الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

ماجد البريكان
اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

حسن آل عمير
حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

عبدالغني الشيخ
ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

أحمد عجب
متى نتوقف عن الركض؟!

متى نتوقف عن الركض؟!

غسان محمد عسيلان
أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

عبدالرحمن المرشد
يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

ساير المنيعي
سري للغاية..

سري للغاية..

بدر الغامدي
التصادم يصنع المارد

التصادم يصنع المارد

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة