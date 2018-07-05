النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"جنية النار" و"الحوت الأزرق" و"تحدي شارلي".. طفلك قد يكون ضحية أحدهم

ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول

كيف تشحن جوالك بأمان.. 11 نصيحة تقدمها "المواصفات السعودية"

أهمها عدم الاستعمال أثناء الشحن لتفادي ارتفاع درجة حرارة الجهاز

نشرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اليوم، إنفوجراف يقدم 11 نصيحة لشحن الجهاز الذكي بأمان، في مقدمتها استخدام الشاحن الأصلي الموصى به من الشركة المصنعة، والالتزام بإرشادات الاستخدام وتحذيرات الجهات المعنية، وعدم استعمال الأجهزة الذكية أثناء الشحن؛ لتفادي ارتفاع درجة حرارة الشاحن.

وتضمنت النصائح التأكد من ثبات أجزاء الشاحن "الأسلاك والرأس" قبل بدء عملية الشحن، عدم ترك أي جهاز موصل بالشاحن لوقت أطول من اللازم لشحنه بالكامل مع عدم الغفلة عنه لفترات طويلة، والتأكد من أن مدخل الشحن في الأجهزة الذكية نظيف ولا يوجد به ما يؤثر على عملية التوصيل.

واشتملت نصائح الهيئة على ضرورة التوقف عن استخدام الشاحن عند ملاحظة أي تلف أو قطع ولو كان بسيطاً، والتأكد من أن الجهد والتيار المقنن والتردد المسجل على الشاحن ملائم للجهاز، ووضع الشاحن على سطح مستوٍ بعيداً عن الأقمشة والأماكن الرطبة أو شديدة الحرارة، وفحص مكونات الشاحن بشكل دوري من حيث سلامة الأسلاك والفيش.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
كيف تشحن جوالك بأمان.. 11 نصيحة تقدمها "المواصفات السعودية"
سبق

نشرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اليوم، إنفوجراف يقدم 11 نصيحة لشحن الجهاز الذكي بأمان، في مقدمتها استخدام الشاحن الأصلي الموصى به من الشركة المصنعة، والالتزام بإرشادات الاستخدام وتحذيرات الجهات المعنية، وعدم استعمال الأجهزة الذكية أثناء الشحن؛ لتفادي ارتفاع درجة حرارة الشاحن.

وتضمنت النصائح التأكد من ثبات أجزاء الشاحن "الأسلاك والرأس" قبل بدء عملية الشحن، عدم ترك أي جهاز موصل بالشاحن لوقت أطول من اللازم لشحنه بالكامل مع عدم الغفلة عنه لفترات طويلة، والتأكد من أن مدخل الشحن في الأجهزة الذكية نظيف ولا يوجد به ما يؤثر على عملية التوصيل.

واشتملت نصائح الهيئة على ضرورة التوقف عن استخدام الشاحن عند ملاحظة أي تلف أو قطع ولو كان بسيطاً، والتأكد من أن الجهد والتيار المقنن والتردد المسجل على الشاحن ملائم للجهاز، ووضع الشاحن على سطح مستوٍ بعيداً عن الأقمشة والأماكن الرطبة أو شديدة الحرارة، وفحص مكونات الشاحن بشكل دوري من حيث سلامة الأسلاك والفيش.

05 يوليو 2018 - 21 شوّال 1439
12:04 PM

كيف تشحن جوالك بأمان.. 11 نصيحة تقدمها "المواصفات السعودية"

أهمها عدم الاستعمال أثناء الشحن لتفادي ارتفاع درجة حرارة الجهاز

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
11,332

نشرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اليوم، إنفوجراف يقدم 11 نصيحة لشحن الجهاز الذكي بأمان، في مقدمتها استخدام الشاحن الأصلي الموصى به من الشركة المصنعة، والالتزام بإرشادات الاستخدام وتحذيرات الجهات المعنية، وعدم استعمال الأجهزة الذكية أثناء الشحن؛ لتفادي ارتفاع درجة حرارة الشاحن.

وتضمنت النصائح التأكد من ثبات أجزاء الشاحن "الأسلاك والرأس" قبل بدء عملية الشحن، عدم ترك أي جهاز موصل بالشاحن لوقت أطول من اللازم لشحنه بالكامل مع عدم الغفلة عنه لفترات طويلة، والتأكد من أن مدخل الشحن في الأجهزة الذكية نظيف ولا يوجد به ما يؤثر على عملية التوصيل.

واشتملت نصائح الهيئة على ضرورة التوقف عن استخدام الشاحن عند ملاحظة أي تلف أو قطع ولو كان بسيطاً، والتأكد من أن الجهد والتيار المقنن والتردد المسجل على الشاحن ملائم للجهاز، ووضع الشاحن على سطح مستوٍ بعيداً عن الأقمشة والأماكن الرطبة أو شديدة الحرارة، وفحص مكونات الشاحن بشكل دوري من حيث سلامة الأسلاك والفيش.

شارك برأيك
89
496

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,756
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
41,284
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,213
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,475

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

المقالات

موسم التزاوج وتجّار السعادة!

موسم التزاوج وتجّار السعادة!

عبدالغني الشيخ
إرهاب سياسي بدعم آسيوي

إرهاب سياسي بدعم آسيوي

سلطان رديف
حدد موقعك على خرائط العقول!

حدد موقعك على خرائط العقول!

مرام المشاري
"المراعي".. ضيعت اللبن!

"المراعي".. ضيعت اللبن!

يحيى فقيهي
يا هلا بالأميرة...!

يا هلا بالأميرة...!

مها عبدالله الحقباني
جاري التحميل 50% .. احتراف (ناقص)

جاري التحميل 50% .. احتراف (ناقص)

وحيد بغدادي
الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

يحيى فقيهي
هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

محمد الغامدي
سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

ماجد الحربي
"السنابيون" والتهريج في روسيا!

"السنابيون" والتهريج في روسيا!

عبدالرحمن المرشد
لماذا مكة بلا حدائق؟!

لماذا مكة بلا حدائق؟!

بندر الشهري
وزارتي.. صافي يا لبن..!!

وزارتي.. صافي يا لبن..!!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول
ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة