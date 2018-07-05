كيف تشحن جوالك بأمان.. 11 نصيحة تقدمها "المواصفات السعودية"

أهمها عدم الاستعمال أثناء الشحن لتفادي ارتفاع درجة حرارة الجهاز

نشرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اليوم، إنفوجراف يقدم 11 نصيحة لشحن الجهاز الذكي بأمان، في مقدمتها استخدام الشاحن الأصلي الموصى به من الشركة المصنعة، والالتزام بإرشادات الاستخدام وتحذيرات الجهات المعنية، وعدم استعمال الأجهزة الذكية أثناء الشحن؛ لتفادي ارتفاع درجة حرارة الشاحن.

وتضمنت النصائح التأكد من ثبات أجزاء الشاحن "الأسلاك والرأس" قبل بدء عملية الشحن، عدم ترك أي جهاز موصل بالشاحن لوقت أطول من اللازم لشحنه بالكامل مع عدم الغفلة عنه لفترات طويلة، والتأكد من أن مدخل الشحن في الأجهزة الذكية نظيف ولا يوجد به ما يؤثر على عملية التوصيل.

واشتملت نصائح الهيئة على ضرورة التوقف عن استخدام الشاحن عند ملاحظة أي تلف أو قطع ولو كان بسيطاً، والتأكد من أن الجهد والتيار المقنن والتردد المسجل على الشاحن ملائم للجهاز، ووضع الشاحن على سطح مستوٍ بعيداً عن الأقمشة والأماكن الرطبة أو شديدة الحرارة، وفحص مكونات الشاحن بشكل دوري من حيث سلامة الأسلاك والفيش.