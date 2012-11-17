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"مكافحة السرطان" تقدم 5.3 ملايين ريال للمرضى خلال الربع الثالث 2021

عبْر 4.138 خدمة بينها الإسكان والنقل والإعاشة الفورية والعلاج والأجهزة الطبية

أصدرت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان، تقريرها للربع الثالث خلال عام 2021م؛ حيث بلغ الدعم المقدم لمستفيديها 5.389.830 ريالًا، عبر 4.138 خدمة.

شملت الخدمات عدة برامج كان الدعم المادي أعلاها؛ حيث بلغت الخدمات المقدمة فيه 2.307 خدمات، يليه برنامج إسكان مرضى السرطان بـ1.170 خدمة، ثم برنامج النقل حيث قدمت فيه 615 خدمة، بالإضافة إلى الإعاشة الفورية بـ23 خدمة، وبرنامج علاج المرضى بـ20 خدمة، وبرنامج الأجهزة الطبية بـ3 خدمات.

وقدّم مركز عبداللطيف العبداللطيف للكشف المبكر التابع للجمعية، العديدَ من الخدمات بلغت 1.565 خدمة، شملت فحص الماموجرام، وفحص الموجات فوق الصوتية، والفحص السريري، والتثقيف الصحي.

وفي جانب الاتفاقيات والشراكات المجتمعية التي تهدف إلى تعزيـز المسـؤولية المجتمعيـة ودعم أنشطة وبرامج الجمعية، وقّعت الجمعية 4 اتفاقيات تعاون في الجانب المالي والقانوني وتثقيف المجتمع ودعـم مرضى السرطان.

أما في مجال التطوع؛ فقد بلغ إجمالي الساعات التطوعية 2.354 ساعة سجلتها الجمعية من خلال 95 متطوعًا ومتطوعة تطوعوا في الخدمة الاجتماعية والعلاقات العامة والمجال الصحي.

يُذكر أن الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان تقدم للمرضى الخدمات الاجتماعية، من النقل والإسكان والمساعدات المالية وخدمات الدعم النفسي وخدمات الدعم والوقاية.

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"مكافحة السرطان" تقدم 5.3 ملايين ريال للمرضى خلال الربع الثالث 2021
سبق

أصدرت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان، تقريرها للربع الثالث خلال عام 2021م؛ حيث بلغ الدعم المقدم لمستفيديها 5.389.830 ريالًا، عبر 4.138 خدمة.

شملت الخدمات عدة برامج كان الدعم المادي أعلاها؛ حيث بلغت الخدمات المقدمة فيه 2.307 خدمات، يليه برنامج إسكان مرضى السرطان بـ1.170 خدمة، ثم برنامج النقل حيث قدمت فيه 615 خدمة، بالإضافة إلى الإعاشة الفورية بـ23 خدمة، وبرنامج علاج المرضى بـ20 خدمة، وبرنامج الأجهزة الطبية بـ3 خدمات.

وقدّم مركز عبداللطيف العبداللطيف للكشف المبكر التابع للجمعية، العديدَ من الخدمات بلغت 1.565 خدمة، شملت فحص الماموجرام، وفحص الموجات فوق الصوتية، والفحص السريري، والتثقيف الصحي.

وفي جانب الاتفاقيات والشراكات المجتمعية التي تهدف إلى تعزيـز المسـؤولية المجتمعيـة ودعم أنشطة وبرامج الجمعية، وقّعت الجمعية 4 اتفاقيات تعاون في الجانب المالي والقانوني وتثقيف المجتمع ودعـم مرضى السرطان.

أما في مجال التطوع؛ فقد بلغ إجمالي الساعات التطوعية 2.354 ساعة سجلتها الجمعية من خلال 95 متطوعًا ومتطوعة تطوعوا في الخدمة الاجتماعية والعلاقات العامة والمجال الصحي.

يُذكر أن الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان تقدم للمرضى الخدمات الاجتماعية، من النقل والإسكان والمساعدات المالية وخدمات الدعم النفسي وخدمات الدعم والوقاية.

17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443
01:54 PM

"مكافحة السرطان" تقدم 5.3 ملايين ريال للمرضى خلال الربع الثالث 2021

عبْر 4.138 خدمة بينها الإسكان والنقل والإعاشة الفورية والعلاج والأجهزة الطبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان، تقريرها للربع الثالث خلال عام 2021م؛ حيث بلغ الدعم المقدم لمستفيديها 5.389.830 ريالًا، عبر 4.138 خدمة.

شملت الخدمات عدة برامج كان الدعم المادي أعلاها؛ حيث بلغت الخدمات المقدمة فيه 2.307 خدمات، يليه برنامج إسكان مرضى السرطان بـ1.170 خدمة، ثم برنامج النقل حيث قدمت فيه 615 خدمة، بالإضافة إلى الإعاشة الفورية بـ23 خدمة، وبرنامج علاج المرضى بـ20 خدمة، وبرنامج الأجهزة الطبية بـ3 خدمات.

وقدّم مركز عبداللطيف العبداللطيف للكشف المبكر التابع للجمعية، العديدَ من الخدمات بلغت 1.565 خدمة، شملت فحص الماموجرام، وفحص الموجات فوق الصوتية، والفحص السريري، والتثقيف الصحي.

وفي جانب الاتفاقيات والشراكات المجتمعية التي تهدف إلى تعزيـز المسـؤولية المجتمعيـة ودعم أنشطة وبرامج الجمعية، وقّعت الجمعية 4 اتفاقيات تعاون في الجانب المالي والقانوني وتثقيف المجتمع ودعـم مرضى السرطان.

أما في مجال التطوع؛ فقد بلغ إجمالي الساعات التطوعية 2.354 ساعة سجلتها الجمعية من خلال 95 متطوعًا ومتطوعة تطوعوا في الخدمة الاجتماعية والعلاقات العامة والمجال الصحي.

يُذكر أن الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان تقدم للمرضى الخدمات الاجتماعية، من النقل والإسكان والمساعدات المالية وخدمات الدعم النفسي وخدمات الدعم والوقاية.

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