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الصين تسجل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت الصين خلال الـ24 ساعة الماضية، 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة بالصين في بيانها، أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني، ارتفع إلى 89522 إصابة؛ فيما استقر إجمالي عدد الوفيات دون تغيير عند 4636 حالة وفاة.

الصين فيروس كورونا الجديد

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الصين تسجل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات
سبق

سجلت الصين خلال الـ24 ساعة الماضية، 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة بالصين في بيانها، أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني، ارتفع إلى 89522 إصابة؛ فيما استقر إجمالي عدد الوفيات دون تغيير عند 4636 حالة وفاة.

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
08:21 AM

الصين تسجل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بكين
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سجلت الصين خلال الـ24 ساعة الماضية، 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة بالصين في بيانها، أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني، ارتفع إلى 89522 إصابة؛ فيما استقر إجمالي عدد الوفيات دون تغيير عند 4636 حالة وفاة.

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