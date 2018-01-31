الصين تسجل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت الصين خلال الـ24 ساعة الماضية، 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة بالصين في بيانها، أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني، ارتفع إلى 89522 إصابة؛ فيما استقر إجمالي عدد الوفيات دون تغيير عند 4636 حالة وفاة.