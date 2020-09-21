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مكتبة الملك عبدالعزيز تطلق معرضاً افتراضياً عن الأماكن السعودية

يرصد ما تزخر به المملكة من تاريخ وجغرافيا وتنوع ثقافي

أطلقت مكتبة الملك عبد العزيز العامة معرضاً افتراضياً بعنوان "ملامح وأماكن سعودية" بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة.

ويرصد المعرض ما تزخر به المملكة من تاريخ وجغرافيا وتنوع ثقافي، ويبرز صورًا متنوعة باللغتين العربية والانجليزية بهدف التعريف بها.

وتعد مكتبة الملك عبدالعزيز العامة نموذجًا في عرض أوعية الإنتاج الفكري وتنظيمها بشكل يتناغم مع مقتنيات العصر وذلك من الكتب والدوريات والمواد السمعية والبصرية، ومخطوطات في مجالات المعرفة المختلفة، والاهتمام بتجميع الإنتاج الفكري والعربي والأجنبي وتوثيقه بجميع أشكاله من الدوريات والبحوث المتعلقة بتاريخ الملك عبدالعزيز وتاريخ المملكة العربية السعودية بوجه عام.

ويمكن الدخول للمعرض من خلال الرابط التالي: https://ideaswindow.com/exhibtion/index.html .

مكتبة الملك عبد العزيز العامة

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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مكتبة الملك عبدالعزيز تطلق معرضاً افتراضياً عن الأماكن السعودية
سبق

أطلقت مكتبة الملك عبد العزيز العامة معرضاً افتراضياً بعنوان "ملامح وأماكن سعودية" بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة.

ويرصد المعرض ما تزخر به المملكة من تاريخ وجغرافيا وتنوع ثقافي، ويبرز صورًا متنوعة باللغتين العربية والانجليزية بهدف التعريف بها.

وتعد مكتبة الملك عبدالعزيز العامة نموذجًا في عرض أوعية الإنتاج الفكري وتنظيمها بشكل يتناغم مع مقتنيات العصر وذلك من الكتب والدوريات والمواد السمعية والبصرية، ومخطوطات في مجالات المعرفة المختلفة، والاهتمام بتجميع الإنتاج الفكري والعربي والأجنبي وتوثيقه بجميع أشكاله من الدوريات والبحوث المتعلقة بتاريخ الملك عبدالعزيز وتاريخ المملكة العربية السعودية بوجه عام.

ويمكن الدخول للمعرض من خلال الرابط التالي: https://ideaswindow.com/exhibtion/index.html .

21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442
03:27 PM

مكتبة الملك عبدالعزيز تطلق معرضاً افتراضياً عن الأماكن السعودية

يرصد ما تزخر به المملكة من تاريخ وجغرافيا وتنوع ثقافي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
341

أطلقت مكتبة الملك عبد العزيز العامة معرضاً افتراضياً بعنوان "ملامح وأماكن سعودية" بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة.

ويرصد المعرض ما تزخر به المملكة من تاريخ وجغرافيا وتنوع ثقافي، ويبرز صورًا متنوعة باللغتين العربية والانجليزية بهدف التعريف بها.

وتعد مكتبة الملك عبدالعزيز العامة نموذجًا في عرض أوعية الإنتاج الفكري وتنظيمها بشكل يتناغم مع مقتنيات العصر وذلك من الكتب والدوريات والمواد السمعية والبصرية، ومخطوطات في مجالات المعرفة المختلفة، والاهتمام بتجميع الإنتاج الفكري والعربي والأجنبي وتوثيقه بجميع أشكاله من الدوريات والبحوث المتعلقة بتاريخ الملك عبدالعزيز وتاريخ المملكة العربية السعودية بوجه عام.

ويمكن الدخول للمعرض من خلال الرابط التالي: https://ideaswindow.com/exhibtion/index.html .

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