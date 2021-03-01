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الكويت.. رفضت تحرشاته وهذا ما فعله بها بعدها

وجُهت إليه تهمتان.. والشرطة تبحث عنه

سجلتها مواطنة كويتية في أحد مخافر محافظة الفروانية قضية ضد قائد مركبة رباعية اصطدم بسيارتها عمداً، ما تسبب بتلفيات في سيارتها، بعدما رفضت تحرشاته.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصدر أمني إن "المواطنة، قصدت أحد مخافر محافظة الفروانية وأبلغت بأن شخصاً كان يقود مركبة رباعية تحرش بها بالطريق وعندما تجاهلته، وصدت كل محاولاته لاستيقافها اصطدم بسيارتها وتسبب في تلف صبغ الدعامية الخلفية، ثم لاذ بالفرار إلى جهة غير معلومة، وزودت رجال الأمن بأرقام لوحة سيارة المتهم".

وأفاد المصدر الأمني بأن "رجال الأمن سجلوا قضية تحريض على الفسق والفجور واصطدام عمد بحق صاحب السيارة، وجارٍ ضبطه للتحقيق معه في ملابسات الواقعة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه".

مواطنة كويتية محافظة الفروانية

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الكويت.. رفضت تحرشاته وهذا ما فعله بها بعدها
سبق

سجلتها مواطنة كويتية في أحد مخافر محافظة الفروانية قضية ضد قائد مركبة رباعية اصطدم بسيارتها عمداً، ما تسبب بتلفيات في سيارتها، بعدما رفضت تحرشاته.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصدر أمني إن "المواطنة، قصدت أحد مخافر محافظة الفروانية وأبلغت بأن شخصاً كان يقود مركبة رباعية تحرش بها بالطريق وعندما تجاهلته، وصدت كل محاولاته لاستيقافها اصطدم بسيارتها وتسبب في تلف صبغ الدعامية الخلفية، ثم لاذ بالفرار إلى جهة غير معلومة، وزودت رجال الأمن بأرقام لوحة سيارة المتهم".

وأفاد المصدر الأمني بأن "رجال الأمن سجلوا قضية تحريض على الفسق والفجور واصطدام عمد بحق صاحب السيارة، وجارٍ ضبطه للتحقيق معه في ملابسات الواقعة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه".

01 مارس 2021 - 17 رجب 1442
03:25 PM

الكويت.. رفضت تحرشاته وهذا ما فعله بها بعدها

وجُهت إليه تهمتان.. والشرطة تبحث عنه

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
2,061

سجلتها مواطنة كويتية في أحد مخافر محافظة الفروانية قضية ضد قائد مركبة رباعية اصطدم بسيارتها عمداً، ما تسبب بتلفيات في سيارتها، بعدما رفضت تحرشاته.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصدر أمني إن "المواطنة، قصدت أحد مخافر محافظة الفروانية وأبلغت بأن شخصاً كان يقود مركبة رباعية تحرش بها بالطريق وعندما تجاهلته، وصدت كل محاولاته لاستيقافها اصطدم بسيارتها وتسبب في تلف صبغ الدعامية الخلفية، ثم لاذ بالفرار إلى جهة غير معلومة، وزودت رجال الأمن بأرقام لوحة سيارة المتهم".

وأفاد المصدر الأمني بأن "رجال الأمن سجلوا قضية تحريض على الفسق والفجور واصطدام عمد بحق صاحب السيارة، وجارٍ ضبطه للتحقيق معه في ملابسات الواقعة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه".

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