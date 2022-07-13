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مقيمة تبلغ 107 أعوام  تنجو من كورونا وتستعد لمغادرة المستشفى

أصيبت بالفيروس ونُقلت لمستشفى شرق جدة وتلقت الرعاية الطبية

نجت مقيمة صومالية تبلغ من العمر 107 أعوام من فيروس كورونا بعدما تلقت الخدمات الطبية الفائقة التي قُدمت لها من قبل الطاقم الطبي بمستشفى شرق جدة.

وقال المدير التنفيذي لمستشفى شرق جدة الدكتور خالد الغامدي: الحالة لمريضة مسنة تبلغ من العمر 107 أعوام أدخلت المستشفى، وهي تعاني من ضيق شديد في التنفس مما استدعى نقلها إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وتمت معاينتها من قبل الفريق الطبي بقسم الباطنة بقيادة د. ربى هندي استشارية الباطنة والدكتورة بدور العتيبي أخصائي باطنة.

وأضاف: أجريت مسحة طبية للمريضة على الفور وتبين إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مما أدي لحدوث التهاب رئوي شديد وإصابتها بمتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد، مما استدعى وضعها على جهاز التنفس الاصطناعي خلال ٤ أيام من تنويمها بالمستشفى بواسطة فريق التخدير بقيادة د. رزق العمري المدير الطبي واستشاري التخدير.

وأردف: تم نقلها للعناية المركزة تحت إشراف د. نادية الحربي استشارية الصدرية والعناية المركزة والفريق الطبي وتم إعطاؤها العلاج اللازم حسب آخر التوصيات لبروتوكول علاج فيروس كورونا المستجد من وزارة الصحة و حسب التوصيات العالمية.

وتابع: خلال أسبوع بدأت صحة السيدة بالتحسن وتمت إزالة جهاز التنفس الاصطناعي عنها بعد أسبوع وتمت ملاحظتها في العناية المركزة، وبعد تماثلها للشفاء تم نقلها لقسم التنويم الباطني تحت رعاية د. إيمان الفقيه لإكمال فترة العلاج كاملة استعداداً لخروجها من المستشفى.

وقال "الغامدي": الحالة أصبحت الآن بصحة ممتازة ونقدّم الشكر والتقدير للفريق الطبي المعالج لهذه الحالة على الجهود المبذولة من أجل إنقاذها من موت محقق نظراً لكبر سنها.

فيروس كورونا الجديد

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مقيمة تبلغ 107 أعوام  تنجو من كورونا وتستعد لمغادرة المستشفى
سبق

نجت مقيمة صومالية تبلغ من العمر 107 أعوام من فيروس كورونا بعدما تلقت الخدمات الطبية الفائقة التي قُدمت لها من قبل الطاقم الطبي بمستشفى شرق جدة.

وقال المدير التنفيذي لمستشفى شرق جدة الدكتور خالد الغامدي: الحالة لمريضة مسنة تبلغ من العمر 107 أعوام أدخلت المستشفى، وهي تعاني من ضيق شديد في التنفس مما استدعى نقلها إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وتمت معاينتها من قبل الفريق الطبي بقسم الباطنة بقيادة د. ربى هندي استشارية الباطنة والدكتورة بدور العتيبي أخصائي باطنة.

وأضاف: أجريت مسحة طبية للمريضة على الفور وتبين إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مما أدي لحدوث التهاب رئوي شديد وإصابتها بمتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد، مما استدعى وضعها على جهاز التنفس الاصطناعي خلال ٤ أيام من تنويمها بالمستشفى بواسطة فريق التخدير بقيادة د. رزق العمري المدير الطبي واستشاري التخدير.

وأردف: تم نقلها للعناية المركزة تحت إشراف د. نادية الحربي استشارية الصدرية والعناية المركزة والفريق الطبي وتم إعطاؤها العلاج اللازم حسب آخر التوصيات لبروتوكول علاج فيروس كورونا المستجد من وزارة الصحة و حسب التوصيات العالمية.

وتابع: خلال أسبوع بدأت صحة السيدة بالتحسن وتمت إزالة جهاز التنفس الاصطناعي عنها بعد أسبوع وتمت ملاحظتها في العناية المركزة، وبعد تماثلها للشفاء تم نقلها لقسم التنويم الباطني تحت رعاية د. إيمان الفقيه لإكمال فترة العلاج كاملة استعداداً لخروجها من المستشفى.

وقال "الغامدي": الحالة أصبحت الآن بصحة ممتازة ونقدّم الشكر والتقدير للفريق الطبي المعالج لهذه الحالة على الجهود المبذولة من أجل إنقاذها من موت محقق نظراً لكبر سنها.

13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441
05:51 PM

مقيمة تبلغ 107 أعوام  تنجو من كورونا وتستعد لمغادرة المستشفى

أصيبت بالفيروس ونُقلت لمستشفى شرق جدة وتلقت الرعاية الطبية

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عبدالله الراجحي - جدة
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نجت مقيمة صومالية تبلغ من العمر 107 أعوام من فيروس كورونا بعدما تلقت الخدمات الطبية الفائقة التي قُدمت لها من قبل الطاقم الطبي بمستشفى شرق جدة.

وقال المدير التنفيذي لمستشفى شرق جدة الدكتور خالد الغامدي: الحالة لمريضة مسنة تبلغ من العمر 107 أعوام أدخلت المستشفى، وهي تعاني من ضيق شديد في التنفس مما استدعى نقلها إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وتمت معاينتها من قبل الفريق الطبي بقسم الباطنة بقيادة د. ربى هندي استشارية الباطنة والدكتورة بدور العتيبي أخصائي باطنة.

وأضاف: أجريت مسحة طبية للمريضة على الفور وتبين إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مما أدي لحدوث التهاب رئوي شديد وإصابتها بمتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد، مما استدعى وضعها على جهاز التنفس الاصطناعي خلال ٤ أيام من تنويمها بالمستشفى بواسطة فريق التخدير بقيادة د. رزق العمري المدير الطبي واستشاري التخدير.

وأردف: تم نقلها للعناية المركزة تحت إشراف د. نادية الحربي استشارية الصدرية والعناية المركزة والفريق الطبي وتم إعطاؤها العلاج اللازم حسب آخر التوصيات لبروتوكول علاج فيروس كورونا المستجد من وزارة الصحة و حسب التوصيات العالمية.

وتابع: خلال أسبوع بدأت صحة السيدة بالتحسن وتمت إزالة جهاز التنفس الاصطناعي عنها بعد أسبوع وتمت ملاحظتها في العناية المركزة، وبعد تماثلها للشفاء تم نقلها لقسم التنويم الباطني تحت رعاية د. إيمان الفقيه لإكمال فترة العلاج كاملة استعداداً لخروجها من المستشفى.

وقال "الغامدي": الحالة أصبحت الآن بصحة ممتازة ونقدّم الشكر والتقدير للفريق الطبي المعالج لهذه الحالة على الجهود المبذولة من أجل إنقاذها من موت محقق نظراً لكبر سنها.

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