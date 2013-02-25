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الدولار يقبع قُرب أدنى مستوى في 3 سنوات

باول: المركزي لن يعدل سياسته حتى يتعافى الاقتصاد

قَبَع الدولار الأمريكي قُرب أدنى مستوى في ثلاث سنوات مقابل العملات عالية المخاطر، الخميس؛ إذ أوقدت إشاراتٌ على استمرار تيسير السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، شرارةَ تداولات في الأصول التي ترتفع بفضل تحسّن الدورة الاقتصادية.

وهوَت العملة الأمريكية إلى مستويات متدنية جديدة مقابل الدولارين الأسترالي والكندي، وقبعت قُرب مستويات منخفضة سجلتها أثناء الليل مقابل العملتين البريطانية والنيوزيلندية.

وأكد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، الأربعاء، أن البنك المركزي لن يُعدّل سياسته حتى يتعافى الاقتصاد بوضوح، وأنه سيتجاهل أي ارتفاع للتضخم في الأمد القريب.

ورددت تصريحاته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب صدى شهادته أمام مجلس الشيوخ قبل يوم؛ وفق "سكاي نيوز".

وقاد تيسير الأوضاع المالية، والوعود بتحفيز مالي وتسريع توزيع لقاحات مضادة لكوفيد-19، الأموال إلى تداولات تُراهن على تحسن النشاط الاقتصادي والأسعار.

والعملات المرتبطة بالسلع الأولية مهيأة للاستفادة من ارتفاع التجارة العالمية؛ بينما يُبدي المستثمرون ترحيبًا أيضًا بإحراز بريطانيا تقدمًا في التعافي من جائحة فيروس كورونا.

وسجل الدولار الأسترالي 0.79672 دولار أمريكي بعد أن لامس في وقت سابق مستوى مرتفعًا جديدًا في ثلاث سنوات عند 0.7978 دولار.

وبلغ الدولار الكندي خلال التداولات أعلى مستوياته في ثلاث سنوات عند 1.2502 دولار كندي للدولار الأمريكي.

وسجل الدولار النيوزيلندي 0.7434 دولار أمريكي، لينزل قليلًا عن المستوى المرتفع الذي سجله أمس الأربعاء عند 0.7455 دولار.

وصعد الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.4161 دولار بعد أن اندفع إلى مستوى 1.43 دولار أثناء الليل للمرة الأولى منذ أبريل 2018.

وجرى تداول اليورو قُرب الحد الأعلى لنطاق سجله في الآونة الأخيرة عند 1.2178 دولار، قرب أعلى مستوى في شهر تقريبًا البالغ 1.2180 دولار، والذي لامَسه في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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الدولار يقبع قُرب أدنى مستوى في 3 سنوات
سبق

قَبَع الدولار الأمريكي قُرب أدنى مستوى في ثلاث سنوات مقابل العملات عالية المخاطر، الخميس؛ إذ أوقدت إشاراتٌ على استمرار تيسير السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، شرارةَ تداولات في الأصول التي ترتفع بفضل تحسّن الدورة الاقتصادية.

وهوَت العملة الأمريكية إلى مستويات متدنية جديدة مقابل الدولارين الأسترالي والكندي، وقبعت قُرب مستويات منخفضة سجلتها أثناء الليل مقابل العملتين البريطانية والنيوزيلندية.

وأكد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، الأربعاء، أن البنك المركزي لن يُعدّل سياسته حتى يتعافى الاقتصاد بوضوح، وأنه سيتجاهل أي ارتفاع للتضخم في الأمد القريب.

ورددت تصريحاته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب صدى شهادته أمام مجلس الشيوخ قبل يوم؛ وفق "سكاي نيوز".

وقاد تيسير الأوضاع المالية، والوعود بتحفيز مالي وتسريع توزيع لقاحات مضادة لكوفيد-19، الأموال إلى تداولات تُراهن على تحسن النشاط الاقتصادي والأسعار.

والعملات المرتبطة بالسلع الأولية مهيأة للاستفادة من ارتفاع التجارة العالمية؛ بينما يُبدي المستثمرون ترحيبًا أيضًا بإحراز بريطانيا تقدمًا في التعافي من جائحة فيروس كورونا.

وسجل الدولار الأسترالي 0.79672 دولار أمريكي بعد أن لامس في وقت سابق مستوى مرتفعًا جديدًا في ثلاث سنوات عند 0.7978 دولار.

وبلغ الدولار الكندي خلال التداولات أعلى مستوياته في ثلاث سنوات عند 1.2502 دولار كندي للدولار الأمريكي.

وسجل الدولار النيوزيلندي 0.7434 دولار أمريكي، لينزل قليلًا عن المستوى المرتفع الذي سجله أمس الأربعاء عند 0.7455 دولار.

وصعد الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.4161 دولار بعد أن اندفع إلى مستوى 1.43 دولار أثناء الليل للمرة الأولى منذ أبريل 2018.

وجرى تداول اليورو قُرب الحد الأعلى لنطاق سجله في الآونة الأخيرة عند 1.2178 دولار، قرب أعلى مستوى في شهر تقريبًا البالغ 1.2180 دولار، والذي لامَسه في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442
11:09 AM

الدولار يقبع قُرب أدنى مستوى في 3 سنوات

باول: المركزي لن يعدل سياسته حتى يتعافى الاقتصاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قَبَع الدولار الأمريكي قُرب أدنى مستوى في ثلاث سنوات مقابل العملات عالية المخاطر، الخميس؛ إذ أوقدت إشاراتٌ على استمرار تيسير السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، شرارةَ تداولات في الأصول التي ترتفع بفضل تحسّن الدورة الاقتصادية.

وهوَت العملة الأمريكية إلى مستويات متدنية جديدة مقابل الدولارين الأسترالي والكندي، وقبعت قُرب مستويات منخفضة سجلتها أثناء الليل مقابل العملتين البريطانية والنيوزيلندية.

وأكد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، الأربعاء، أن البنك المركزي لن يُعدّل سياسته حتى يتعافى الاقتصاد بوضوح، وأنه سيتجاهل أي ارتفاع للتضخم في الأمد القريب.

ورددت تصريحاته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب صدى شهادته أمام مجلس الشيوخ قبل يوم؛ وفق "سكاي نيوز".

وقاد تيسير الأوضاع المالية، والوعود بتحفيز مالي وتسريع توزيع لقاحات مضادة لكوفيد-19، الأموال إلى تداولات تُراهن على تحسن النشاط الاقتصادي والأسعار.

والعملات المرتبطة بالسلع الأولية مهيأة للاستفادة من ارتفاع التجارة العالمية؛ بينما يُبدي المستثمرون ترحيبًا أيضًا بإحراز بريطانيا تقدمًا في التعافي من جائحة فيروس كورونا.

وسجل الدولار الأسترالي 0.79672 دولار أمريكي بعد أن لامس في وقت سابق مستوى مرتفعًا جديدًا في ثلاث سنوات عند 0.7978 دولار.

وبلغ الدولار الكندي خلال التداولات أعلى مستوياته في ثلاث سنوات عند 1.2502 دولار كندي للدولار الأمريكي.

وسجل الدولار النيوزيلندي 0.7434 دولار أمريكي، لينزل قليلًا عن المستوى المرتفع الذي سجله أمس الأربعاء عند 0.7455 دولار.

وصعد الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.4161 دولار بعد أن اندفع إلى مستوى 1.43 دولار أثناء الليل للمرة الأولى منذ أبريل 2018.

وجرى تداول اليورو قُرب الحد الأعلى لنطاق سجله في الآونة الأخيرة عند 1.2178 دولار، قرب أعلى مستوى في شهر تقريبًا البالغ 1.2180 دولار، والذي لامَسه في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

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