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الأمم المتحدة تستعرض لزوار الجنادرية جهود المملكة في الأعمال الإنسانية

عبر معرض مصور أظهر مساهمتها في تخفيف معاناة الشعوب

استعرضت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلال مشاركتها في المهرجان الوطني للتراث والثقافة " الجنادرية 32 الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في الأعمال الإنسانية والإغاثية والتنموية في مختلف دول العالم، ودأبها على مد يد العون للدول العربية والإسلامية الصديقة، من خلال تعاونها مع المنظمات الدولية والإسهام في تخفيف معاناة الشعوب جراء الكوارث الطبيعية والحروب.

وتقدم المفوضية عبر جناحها في السوق الشعبي بالجنادرية معرض مصور يهتم بجهود المملكة الريادية في العمل الخيري والإنساني تجاه تلك المجتمعات، وتعاونها الدائم مع المنظمات لتعزيز تلك الثقافة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ إلى العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ .

وتصف المشرفة على المعرض رئيسة قسم الحماية الدولية نهي معروف المشاركة بالإيجابية، مؤكدة على أهميتها في التعريف بالمفوضية وتاريخ نشأتها ودورها في تأمين الحماية الدولية للاجئين والتعاون مع الشركاء في مختلف بلدان العالم، وشحذ الهمم لتقديم المساعدات الإنسانية للاجئين ، مشيدة بالدور الرائد الذي تقوم به المملكة في هذا الجانب، ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، ووزارة الخارجية والصندوق السعودي للتنمية.

وأكدت معروف أن المشاركة تأتي للعام الثاني على التوالي ، حيث تعمل من خلال المعرض على إبراز معاناة اللاجئين في بلدان العالم ودور الشركاء الريادي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية لحل معاناة تلك الشعوب وحفظ حقوق اللاجئين حول العالم وتخفيف معاناتهم، من خلال ما تقدمه من مساعي جليّة لإيجاد السبل الكفيلة لتمتعهم بالحرية والإستقرار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأمم المتحدة تستعرض لزوار الجنادرية جهود المملكة في الأعمال الإنسانية
سبق

استعرضت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلال مشاركتها في المهرجان الوطني للتراث والثقافة " الجنادرية 32 الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في الأعمال الإنسانية والإغاثية والتنموية في مختلف دول العالم، ودأبها على مد يد العون للدول العربية والإسلامية الصديقة، من خلال تعاونها مع المنظمات الدولية والإسهام في تخفيف معاناة الشعوب جراء الكوارث الطبيعية والحروب.

وتقدم المفوضية عبر جناحها في السوق الشعبي بالجنادرية معرض مصور يهتم بجهود المملكة الريادية في العمل الخيري والإنساني تجاه تلك المجتمعات، وتعاونها الدائم مع المنظمات لتعزيز تلك الثقافة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ إلى العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ .

وتصف المشرفة على المعرض رئيسة قسم الحماية الدولية نهي معروف المشاركة بالإيجابية، مؤكدة على أهميتها في التعريف بالمفوضية وتاريخ نشأتها ودورها في تأمين الحماية الدولية للاجئين والتعاون مع الشركاء في مختلف بلدان العالم، وشحذ الهمم لتقديم المساعدات الإنسانية للاجئين ، مشيدة بالدور الرائد الذي تقوم به المملكة في هذا الجانب، ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، ووزارة الخارجية والصندوق السعودي للتنمية.

وأكدت معروف أن المشاركة تأتي للعام الثاني على التوالي ، حيث تعمل من خلال المعرض على إبراز معاناة اللاجئين في بلدان العالم ودور الشركاء الريادي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية لحل معاناة تلك الشعوب وحفظ حقوق اللاجئين حول العالم وتخفيف معاناتهم، من خلال ما تقدمه من مساعي جليّة لإيجاد السبل الكفيلة لتمتعهم بالحرية والإستقرار.

20 فبراير 2018 - 4 جمادى الآخر 1439
07:38 PM

الأمم المتحدة تستعرض لزوار الجنادرية جهود المملكة في الأعمال الإنسانية

عبر معرض مصور أظهر مساهمتها في تخفيف معاناة الشعوب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استعرضت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلال مشاركتها في المهرجان الوطني للتراث والثقافة " الجنادرية 32 الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في الأعمال الإنسانية والإغاثية والتنموية في مختلف دول العالم، ودأبها على مد يد العون للدول العربية والإسلامية الصديقة، من خلال تعاونها مع المنظمات الدولية والإسهام في تخفيف معاناة الشعوب جراء الكوارث الطبيعية والحروب.

وتقدم المفوضية عبر جناحها في السوق الشعبي بالجنادرية معرض مصور يهتم بجهود المملكة الريادية في العمل الخيري والإنساني تجاه تلك المجتمعات، وتعاونها الدائم مع المنظمات لتعزيز تلك الثقافة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ إلى العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ .

وتصف المشرفة على المعرض رئيسة قسم الحماية الدولية نهي معروف المشاركة بالإيجابية، مؤكدة على أهميتها في التعريف بالمفوضية وتاريخ نشأتها ودورها في تأمين الحماية الدولية للاجئين والتعاون مع الشركاء في مختلف بلدان العالم، وشحذ الهمم لتقديم المساعدات الإنسانية للاجئين ، مشيدة بالدور الرائد الذي تقوم به المملكة في هذا الجانب، ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، ووزارة الخارجية والصندوق السعودي للتنمية.

وأكدت معروف أن المشاركة تأتي للعام الثاني على التوالي ، حيث تعمل من خلال المعرض على إبراز معاناة اللاجئين في بلدان العالم ودور الشركاء الريادي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية لحل معاناة تلك الشعوب وحفظ حقوق اللاجئين حول العالم وتخفيف معاناتهم، من خلال ما تقدمه من مساعي جليّة لإيجاد السبل الكفيلة لتمتعهم بالحرية والإستقرار.

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