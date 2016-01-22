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شاهد.. مصورة تصف بعدستها ما فعله فيلان صغيران: اهتز قلبي

يوم تلعب صغار الأفيال في إفريقيا، تهتز القلوب في أوروبا، وتحديداً قلب المصورة الهولندية أينز إليان ويدو (32 عاماً)، والتي وقفت تلتقط مشهد الصغار وهي تتعارك وتتقلب على الطريق في حديقة كروجر الوطنية بجنوب إفريقيا.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية؛ كانت "ويدو" في جولة بالسيارة داخل الحديقة الجنوب إفريقية، حينما شاهدت فيلين صغيرين يلعبان معاً، يمثلان معركة بينهما؛ فيطرح أحدهما الآخر على الأرض، ثم يصعد فوقه، فيما ينهض الآخر ليطرح أخاه، وهكذا استمرا في اللعب على الطريق، غير عابئيْن بالسيارات التي تتحرك حولهما، أو التي وقف أصحابها لالتقاط الصور؛ لكن في مكان غير بعيد وقف الوالدان وبقية أسرة الفيلة تراقب وتحمي.

وتقول "ويدو": "أستمتع دائماً بمشاهدة صغار الفيلة؛ لكن هذين الصغيرين جعلاني أضحك ويهتز قلبي طرباً لمشهدهما".

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شاهد.. مصورة تصف بعدستها ما فعله فيلان صغيران: اهتز قلبي
سبق

يوم تلعب صغار الأفيال في إفريقيا، تهتز القلوب في أوروبا، وتحديداً قلب المصورة الهولندية أينز إليان ويدو (32 عاماً)، والتي وقفت تلتقط مشهد الصغار وهي تتعارك وتتقلب على الطريق في حديقة كروجر الوطنية بجنوب إفريقيا.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية؛ كانت "ويدو" في جولة بالسيارة داخل الحديقة الجنوب إفريقية، حينما شاهدت فيلين صغيرين يلعبان معاً، يمثلان معركة بينهما؛ فيطرح أحدهما الآخر على الأرض، ثم يصعد فوقه، فيما ينهض الآخر ليطرح أخاه، وهكذا استمرا في اللعب على الطريق، غير عابئيْن بالسيارات التي تتحرك حولهما، أو التي وقف أصحابها لالتقاط الصور؛ لكن في مكان غير بعيد وقف الوالدان وبقية أسرة الفيلة تراقب وتحمي.

وتقول "ويدو": "أستمتع دائماً بمشاهدة صغار الفيلة؛ لكن هذين الصغيرين جعلاني أضحك ويهتز قلبي طرباً لمشهدهما".

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
01:04 PM

شاهد.. مصورة تصف بعدستها ما فعله فيلان صغيران: اهتز قلبي

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أيمن حسن - الرياض
3
3,848

يوم تلعب صغار الأفيال في إفريقيا، تهتز القلوب في أوروبا، وتحديداً قلب المصورة الهولندية أينز إليان ويدو (32 عاماً)، والتي وقفت تلتقط مشهد الصغار وهي تتعارك وتتقلب على الطريق في حديقة كروجر الوطنية بجنوب إفريقيا.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية؛ كانت "ويدو" في جولة بالسيارة داخل الحديقة الجنوب إفريقية، حينما شاهدت فيلين صغيرين يلعبان معاً، يمثلان معركة بينهما؛ فيطرح أحدهما الآخر على الأرض، ثم يصعد فوقه، فيما ينهض الآخر ليطرح أخاه، وهكذا استمرا في اللعب على الطريق، غير عابئيْن بالسيارات التي تتحرك حولهما، أو التي وقف أصحابها لالتقاط الصور؛ لكن في مكان غير بعيد وقف الوالدان وبقية أسرة الفيلة تراقب وتحمي.

وتقول "ويدو": "أستمتع دائماً بمشاهدة صغار الفيلة؛ لكن هذين الصغيرين جعلاني أضحك ويهتز قلبي طرباً لمشهدهما".

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