فيديو.. أمير جازان يشيد بمستوى إنجاز المشروعات التعليمية بصبيا

اطلع على الجهود المبذولة لتشغيل 26 مجمعاً تعليمياً جديداً

نوه الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالدعم السخي الذي يحظى به قطاع التعليم في المملكة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ مثمناً المتابعة المباشرة من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ لجميع المشروعات التعليمية التي تنفذها الوزارة بمختلف المناطق التعليمية بما يسهم في توفير مبانٍ تعليمية آمنة وجاذبة وذات جودة عالية ومتطورة وخدمات تربوية متعددة يستفيد منها جميع الطلاب والطالبات.

وتفصيلاً، جاء ذلك خلال استقبال أمير المنطقة اليوم الاثنين، لمدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي وعدداً من قيادات الإدارة في مكتبه بديوان الإمارة, حيث اطلع على الجهود المتميزة التي بذلتها إدارة تعليم صبيا لتشغيل 26 مجمعاً تعليمياً جديداً ذات بيئة تعليمية ابتكارية.

وأنهت الإدارة إنجازها في تسع محافظات تشرف عليها الإدارة تعليمياً، ما يسهم في رفع نسبة المباني الحكومية لأكثر من 76% من خلال الاستغناء عن أكثر من 34 مبنى مستأجراً حتى الآن، حيث تصل نسبة المباني المستغنى عنها لأكثر من 44 مبنى خلال الأسابيع القليلة القادمة، إضافة لما تحققه خطة الاستثمار الأمثل للمباني الحكومية الحالية من توفير ما يزيد عن 19 مليون و 815 ألف ريال سعودي، كما تابع أمير المنطقة نسب الإنجاز في أكثر من 19 مشروعاً جار العمل على استلامها وتجهيزها.

ونوه الأمير محمد بن ناصر بما لمسه من حرص واهتمام خلال استلامه لعدد من التقارير التي تبرز جهود الإدارة في نجاح العملية التعليمية الحضورية وعن بعد، وذلك خلال للفصل الدراسي الأول ومنجزات العام المالي 2021 م، و ما تم تنفيذه من برامج وإجراءات في إطار الاستعداد والجاهزية لاستقبال أكثر من 145 ألف طالب وطالبة في أكثر من 1250 مدرسة للبنين والبنات مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني.

وأشاد أمير جازان بجهود قيادات ومعلمي ومعلمات تعليم صبيا، ومنجزاتها التي تهدف إلى الارتقاء بمسيرة التعليم في المنطقة، مؤكداً على أهمية العناية بتوفير جميع الخدمات لمنسوبي قطاع التعليم بما يحقق نجاح العملية التعليمية, حاثاً على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتركيز على ترسيخ القيم النبيلة وغرس القيم الدينية والوطنية في نفوس الطلاب والطالبات، بما يحقق الاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن .

وأكد أن رؤية المملكة 2030 تستهدف العديد من المحاور والبرامج التعليمية التي تسعى القيادة الرشيدة لتحقيقها من خلال الجهات المعنية ومن ضمنها وزارة التعليم, متمنياً لجميع العاملين في الميدان التربوي التوفيق والسداد في أداء رسالتهم التربوية على الوجه الأكمل لتحقيق تطلعات قيادتنا الحكيمة موجهاً شكره و تقديره لمنسوبي ومنسوبات تعليم صبيا.

ومن جهته، أعرب مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي عن بالغ شكره ووافر امتنانه لأمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة على توجيهاتهما ودعمهما المتواصل للإدارة وكافة المشروعات والأعمال التي تقوم بها والخدمات التي تقدمها لتوفير البيئة التعليمية المناسبة للطلاب والطالبات مثمناً عالياً متابعة وزير التعليم وتحفيزه ودعمه.