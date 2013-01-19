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نصف ساعة تحمي من الخطر.. دراسة جديدة تحذر من "الجلوس الطويل"

أكدت أن الحركة الجسدية بأي أنواعها ولأي فترة من الوقت لها منافع كبيرة

أظهرت دراسة جديدة أن استبدال نصف ساعة من الجلوس يوميًّا، بأي نوع من الفعاليات، يقلل بشكل كبير خطر الوفاة المبكر.

ونقلت سكاي نيوز اليوم عن صحيفة "ذا صن"، أن علماء أكدوا أن فعاليات بسيطة، مثل المشي عوضًا عن الجلوس، لمدة نصف ساعة يوميًّا، يقلل خطر الوفاة المبكرة بنسبة 17 بالمئة.

وقال البروفيسور كيث دياز المشرف على الدراسة: "أكدت دراساتنا النظرية أن الحركة الجسدية بأي أنواعها ولأي فترة من الوقت، لها منافع كبيرة".

وأضاف: "لو يجبرك عملك أو حياتك اليومية على الجلوس لفترات طويلة، فأنت تستطيع تقليل نسبة الوفاة المبكرة بالتحرك بشكل أكبر، على القدر الذي تستطيع فعله".

وأكد دياز أن "هناك بالتأكيد فوائد أكبر تعود على التمارين القوية؛ حيث يجلس 1 من كل 4 بالغين أكثر من 8 ساعات يوميًّا جالسًا".

وقالت الدراسة أن ممارسة التمارين القوية مثل تمارين الدراجات الرياضية الثابتة مثلًا، تقلل نسبة الوفاة المبكرة بنسبة 35 بالمئة.

وشملت الدراسة التي نشرت في المجلة الأميركية لعلم الأوبئة، قرابة 8 آلاف مشترك فوق عمر الـ45، وضع لهم أجهزة تراقب الحركة لمدة 4 أيام متواصلة.

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نصف ساعة تحمي من الخطر.. دراسة جديدة تحذر من "الجلوس الطويل"
سبق

أظهرت دراسة جديدة أن استبدال نصف ساعة من الجلوس يوميًّا، بأي نوع من الفعاليات، يقلل بشكل كبير خطر الوفاة المبكر.

ونقلت سكاي نيوز اليوم عن صحيفة "ذا صن"، أن علماء أكدوا أن فعاليات بسيطة، مثل المشي عوضًا عن الجلوس، لمدة نصف ساعة يوميًّا، يقلل خطر الوفاة المبكرة بنسبة 17 بالمئة.

وقال البروفيسور كيث دياز المشرف على الدراسة: "أكدت دراساتنا النظرية أن الحركة الجسدية بأي أنواعها ولأي فترة من الوقت، لها منافع كبيرة".

وأضاف: "لو يجبرك عملك أو حياتك اليومية على الجلوس لفترات طويلة، فأنت تستطيع تقليل نسبة الوفاة المبكرة بالتحرك بشكل أكبر، على القدر الذي تستطيع فعله".

وأكد دياز أن "هناك بالتأكيد فوائد أكبر تعود على التمارين القوية؛ حيث يجلس 1 من كل 4 بالغين أكثر من 8 ساعات يوميًّا جالسًا".

وقالت الدراسة أن ممارسة التمارين القوية مثل تمارين الدراجات الرياضية الثابتة مثلًا، تقلل نسبة الوفاة المبكرة بنسبة 35 بالمئة.

وشملت الدراسة التي نشرت في المجلة الأميركية لعلم الأوبئة، قرابة 8 آلاف مشترك فوق عمر الـ45، وضع لهم أجهزة تراقب الحركة لمدة 4 أيام متواصلة.

17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440
09:24 AM

نصف ساعة تحمي من الخطر.. دراسة جديدة تحذر من "الجلوس الطويل"

أكدت أن الحركة الجسدية بأي أنواعها ولأي فترة من الوقت لها منافع كبيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت دراسة جديدة أن استبدال نصف ساعة من الجلوس يوميًّا، بأي نوع من الفعاليات، يقلل بشكل كبير خطر الوفاة المبكر.

ونقلت سكاي نيوز اليوم عن صحيفة "ذا صن"، أن علماء أكدوا أن فعاليات بسيطة، مثل المشي عوضًا عن الجلوس، لمدة نصف ساعة يوميًّا، يقلل خطر الوفاة المبكرة بنسبة 17 بالمئة.

وقال البروفيسور كيث دياز المشرف على الدراسة: "أكدت دراساتنا النظرية أن الحركة الجسدية بأي أنواعها ولأي فترة من الوقت، لها منافع كبيرة".

وأضاف: "لو يجبرك عملك أو حياتك اليومية على الجلوس لفترات طويلة، فأنت تستطيع تقليل نسبة الوفاة المبكرة بالتحرك بشكل أكبر، على القدر الذي تستطيع فعله".

وأكد دياز أن "هناك بالتأكيد فوائد أكبر تعود على التمارين القوية؛ حيث يجلس 1 من كل 4 بالغين أكثر من 8 ساعات يوميًّا جالسًا".

وقالت الدراسة أن ممارسة التمارين القوية مثل تمارين الدراجات الرياضية الثابتة مثلًا، تقلل نسبة الوفاة المبكرة بنسبة 35 بالمئة.

وشملت الدراسة التي نشرت في المجلة الأميركية لعلم الأوبئة، قرابة 8 آلاف مشترك فوق عمر الـ45، وضع لهم أجهزة تراقب الحركة لمدة 4 أيام متواصلة.

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