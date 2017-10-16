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العناية المركزة بمستشفى عسير الأولى بالمملكة في تطبيق عدة برامج

القسم استطاع تحقيق هذا النجاح للشهر العاشر على التوالي

حصل قسم العناية المركزة بمستشفى عسير المركزي، على المركز الأول لعشرة أشهر متتالية، متفوقًا على أقسام العناية المركزة بمستشفيات المملكة؛ من خلال تطبيق برنامج‏: NASAM‏National Approach to standardize and Improve Mechanical Ventilation.

ويُعنى التطبيق بسرعة مساعدة المريض في الاستغناء تدريجيًّا عن جهاز التنفس الصناعي، أو كما يُعرف بـ"فطام المريض تدريجيًّا من جهاز التنفس الصناعي".

كما حقق القسم هذا الإنجاز من خلال برنامج Early mobilization الذي يُعنى بتحريك المريض خارج السرير؛ للمساعدة في سرعة الشفاء، ومنع حدوث الجلطات الوريدية؛ مما عكَس تقديم خدمة مميزة ومتكاملة للمرضى.

وتَقَدّم رئيس قسم العناية المركزة بمستشفى عسير المركزي، الدكتور إبراهيم مشبب عسيري، بخالص الشكر والتقدير لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد عايض عسيري، والمشرف العام على مستشفى عسير المركزي الدكتور على سعيد مستور، على ما قدّم من دعم لا محدود.

مستشفى عسير المركزي العناية المركزة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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العناية المركزة بمستشفى عسير الأولى بالمملكة في تطبيق عدة برامج
سبق

حصل قسم العناية المركزة بمستشفى عسير المركزي، على المركز الأول لعشرة أشهر متتالية، متفوقًا على أقسام العناية المركزة بمستشفيات المملكة؛ من خلال تطبيق برنامج‏: NASAM‏National Approach to standardize and Improve Mechanical Ventilation.

ويُعنى التطبيق بسرعة مساعدة المريض في الاستغناء تدريجيًّا عن جهاز التنفس الصناعي، أو كما يُعرف بـ"فطام المريض تدريجيًّا من جهاز التنفس الصناعي".

كما حقق القسم هذا الإنجاز من خلال برنامج Early mobilization الذي يُعنى بتحريك المريض خارج السرير؛ للمساعدة في سرعة الشفاء، ومنع حدوث الجلطات الوريدية؛ مما عكَس تقديم خدمة مميزة ومتكاملة للمرضى.

وتَقَدّم رئيس قسم العناية المركزة بمستشفى عسير المركزي، الدكتور إبراهيم مشبب عسيري، بخالص الشكر والتقدير لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد عايض عسيري، والمشرف العام على مستشفى عسير المركزي الدكتور على سعيد مستور، على ما قدّم من دعم لا محدود.

16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441
01:37 PM

العناية المركزة بمستشفى عسير الأولى بالمملكة في تطبيق عدة برامج

القسم استطاع تحقيق هذا النجاح للشهر العاشر على التوالي

A A A
بندر آل عوض - عسير
5
2,378

حصل قسم العناية المركزة بمستشفى عسير المركزي، على المركز الأول لعشرة أشهر متتالية، متفوقًا على أقسام العناية المركزة بمستشفيات المملكة؛ من خلال تطبيق برنامج‏: NASAM‏National Approach to standardize and Improve Mechanical Ventilation.

ويُعنى التطبيق بسرعة مساعدة المريض في الاستغناء تدريجيًّا عن جهاز التنفس الصناعي، أو كما يُعرف بـ"فطام المريض تدريجيًّا من جهاز التنفس الصناعي".

كما حقق القسم هذا الإنجاز من خلال برنامج Early mobilization الذي يُعنى بتحريك المريض خارج السرير؛ للمساعدة في سرعة الشفاء، ومنع حدوث الجلطات الوريدية؛ مما عكَس تقديم خدمة مميزة ومتكاملة للمرضى.

وتَقَدّم رئيس قسم العناية المركزة بمستشفى عسير المركزي، الدكتور إبراهيم مشبب عسيري، بخالص الشكر والتقدير لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد عايض عسيري، والمشرف العام على مستشفى عسير المركزي الدكتور على سعيد مستور، على ما قدّم من دعم لا محدود.

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