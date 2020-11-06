النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الجمعية السعودية للإرشاد السياحي" تعلن عن استقبال طلبات المنحة لدراسة الماجستير بتايوان

كباكورة لاستقطاب عدد من المنح الدراسية في تخصص "الإرشاد السياحي"

أعلنت الجمعية السعودية للإرشاد السياحي، عن البدء باستقبال طلبات المنحة لدراسة الماجستير في تايوان، والتي تأتي كباكورة لتوجه الجمعية لاستقطاب عدد من المنح الدراسية في تخصص الإرشاد السياحي، خصوصاً دراسة اللغات المطلوبة

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية سطام البلوي، أن المنحة تمثل ثمرة لجهود الجمعية في إيجاد فرص لتطوير المرشدين السياحيين والمرشدات السياحيات، مثمناً دور ممثل المكتب الاقتصادي والثقافي لتايبيه والذي سيتحمل كافة مصاريف الدارس لمدة عامين في تايبيه

وأوضح "البلوي" أن الجمعية تسعى لتأهيل عدد من المرشدين السياحيين والمرشدات السياحيات في عدة لغات من خلال منح دراسية تتراوح بين ثلاث وستة أشهر في عدد من الدول المستهدفة مثل الصين وروسيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا، مؤكداً أن المنح ستعتمد في تمويلها على التمويل الذي ستحصل عليه الجمعية من الرعايات والمانحين لبرنامج دراسة اللغات الذي تسعى لتنفيذه.

وبيّن "البلوي" أن الجمعية بصدد اعتماد وتنفيذ عدد من البرامج التدريبية تهدف لرفع كفاءة المرشدين السياحيين والمرشدات السياحيات بالمملكة

ودعا "البلوي" الشباب والشابات السعوديين الذين يتحدثون لغات أجنبية إلى جانب اللغة العربية إلى الانضمام لمهنة الإرشاد السياحي التي تعتبر من أكثر المهن الحرة طلباً في قطاع السياحة.

الجمعية السعودية للإرشاد السياحي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الجمعية السعودية للإرشاد السياحي" تعلن عن استقبال طلبات المنحة لدراسة الماجستير بتايوان
سبق

أعلنت الجمعية السعودية للإرشاد السياحي، عن البدء باستقبال طلبات المنحة لدراسة الماجستير في تايوان، والتي تأتي كباكورة لتوجه الجمعية لاستقطاب عدد من المنح الدراسية في تخصص الإرشاد السياحي، خصوصاً دراسة اللغات المطلوبة

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية سطام البلوي، أن المنحة تمثل ثمرة لجهود الجمعية في إيجاد فرص لتطوير المرشدين السياحيين والمرشدات السياحيات، مثمناً دور ممثل المكتب الاقتصادي والثقافي لتايبيه والذي سيتحمل كافة مصاريف الدارس لمدة عامين في تايبيه

وأوضح "البلوي" أن الجمعية تسعى لتأهيل عدد من المرشدين السياحيين والمرشدات السياحيات في عدة لغات من خلال منح دراسية تتراوح بين ثلاث وستة أشهر في عدد من الدول المستهدفة مثل الصين وروسيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا، مؤكداً أن المنح ستعتمد في تمويلها على التمويل الذي ستحصل عليه الجمعية من الرعايات والمانحين لبرنامج دراسة اللغات الذي تسعى لتنفيذه.

وبيّن "البلوي" أن الجمعية بصدد اعتماد وتنفيذ عدد من البرامج التدريبية تهدف لرفع كفاءة المرشدين السياحيين والمرشدات السياحيات بالمملكة

ودعا "البلوي" الشباب والشابات السعوديين الذين يتحدثون لغات أجنبية إلى جانب اللغة العربية إلى الانضمام لمهنة الإرشاد السياحي التي تعتبر من أكثر المهن الحرة طلباً في قطاع السياحة.

06 نوفمبر 2020 - 20 ربيع الأول 1442
12:29 AM

"الجمعية السعودية للإرشاد السياحي" تعلن عن استقبال طلبات المنحة لدراسة الماجستير بتايوان

كباكورة لاستقطاب عدد من المنح الدراسية في تخصص "الإرشاد السياحي"

A A A
بدر الجبل - تبوك
0
681

أعلنت الجمعية السعودية للإرشاد السياحي، عن البدء باستقبال طلبات المنحة لدراسة الماجستير في تايوان، والتي تأتي كباكورة لتوجه الجمعية لاستقطاب عدد من المنح الدراسية في تخصص الإرشاد السياحي، خصوصاً دراسة اللغات المطلوبة

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية سطام البلوي، أن المنحة تمثل ثمرة لجهود الجمعية في إيجاد فرص لتطوير المرشدين السياحيين والمرشدات السياحيات، مثمناً دور ممثل المكتب الاقتصادي والثقافي لتايبيه والذي سيتحمل كافة مصاريف الدارس لمدة عامين في تايبيه

وأوضح "البلوي" أن الجمعية تسعى لتأهيل عدد من المرشدين السياحيين والمرشدات السياحيات في عدة لغات من خلال منح دراسية تتراوح بين ثلاث وستة أشهر في عدد من الدول المستهدفة مثل الصين وروسيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا، مؤكداً أن المنح ستعتمد في تمويلها على التمويل الذي ستحصل عليه الجمعية من الرعايات والمانحين لبرنامج دراسة اللغات الذي تسعى لتنفيذه.

وبيّن "البلوي" أن الجمعية بصدد اعتماد وتنفيذ عدد من البرامج التدريبية تهدف لرفع كفاءة المرشدين السياحيين والمرشدات السياحيات بالمملكة

ودعا "البلوي" الشباب والشابات السعوديين الذين يتحدثون لغات أجنبية إلى جانب اللغة العربية إلى الانضمام لمهنة الإرشاد السياحي التي تعتبر من أكثر المهن الحرة طلباً في قطاع السياحة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,561
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,893
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,961
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,047

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

محمد الرطيان
قطر ولعنة الازدواجية..!

قطر ولعنة الازدواجية..!

ابتسام منصور القحطاني
احذروا.. إنهم يكذبون

احذروا.. إنهم يكذبون

أفنان آل زايد
تسعون دقيقة

تسعون دقيقة

إيمان صالح مطر
نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

غسان محمد عسيلان
مخاطر الاستثمار في تركيا

مخاطر الاستثمار في تركيا

عبدالرحمن المرشد
جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

عبدالغني الشيخ
لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

حسن آل عمير
النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

علي آل شرمة
تحمُّل ضريبة المسكن..!

تحمُّل ضريبة المسكن..!

أحمد عجب
فاكهة الأبجدية-1

فاكهة الأبجدية-1

محمد الرطيان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة