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"الأرصاد": أمطار مشعر عرفة بلغت 30 ملم

أعلى درجة حرارة في المشعر بلغت 40 مئوية

أفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بأن كمية هطول الأمطار الرعدية اليوم على المشاعر المقدسة "عرفة ومنى ومزدلفة" ومكة المكرمة، بلغت أعلى كمية هطول لها 30 ملم على مشعر عرفة، كما بلغت سرعة الرياح ١٠٠كلم/س، فيما سجلت أعلى درجة حرارة على عرفات في الساعة الثانية ظهراً، وبلغت ٤٠ درجة مئوية.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فرصة تكوّن السحب على المشاعر المقدسة خلال الأيام المقبلة.

وتواصل الهيئة، عبر نظامها الآلي للإنذار المبكر وباستخدام صور الأقمار الصناعية والرادارات، متابعة الحالة الجوية المتوقعة على المشاعر المقدسة.

وتتولى إرسال المعلومات والتوقعات أولاً بأول إلى جميع الجهات المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وكذلك على موقعها الإلكتروني وحساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي.

وبثت "الهيئة" عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي مشاهد لحظية لتكون السحب وهطول الأمطار ودرجات الحرارة والرطوبة واتجاه الرياح، بالإضافة إلى مشاهد حية لهطول الأمطار وحالة الطقس بصفة عامة.

ودعت الهيئة الجميع إلى توخي الحذر واتباع الإرشادات المعلنة من قبل الجهات المختصة عند وجود ظواهر جوية تستدعي ذلك، ومن خلال متابعة نشرات الطقس والإنذار المبكر للهيئة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": أمطار مشعر عرفة بلغت 30 ملم
سبق

أفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بأن كمية هطول الأمطار الرعدية اليوم على المشاعر المقدسة "عرفة ومنى ومزدلفة" ومكة المكرمة، بلغت أعلى كمية هطول لها 30 ملم على مشعر عرفة، كما بلغت سرعة الرياح ١٠٠كلم/س، فيما سجلت أعلى درجة حرارة على عرفات في الساعة الثانية ظهراً، وبلغت ٤٠ درجة مئوية.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فرصة تكوّن السحب على المشاعر المقدسة خلال الأيام المقبلة.

وتواصل الهيئة، عبر نظامها الآلي للإنذار المبكر وباستخدام صور الأقمار الصناعية والرادارات، متابعة الحالة الجوية المتوقعة على المشاعر المقدسة.

وتتولى إرسال المعلومات والتوقعات أولاً بأول إلى جميع الجهات المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وكذلك على موقعها الإلكتروني وحساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي.

وبثت "الهيئة" عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي مشاهد لحظية لتكون السحب وهطول الأمطار ودرجات الحرارة والرطوبة واتجاه الرياح، بالإضافة إلى مشاهد حية لهطول الأمطار وحالة الطقس بصفة عامة.

ودعت الهيئة الجميع إلى توخي الحذر واتباع الإرشادات المعلنة من قبل الجهات المختصة عند وجود ظواهر جوية تستدعي ذلك، ومن خلال متابعة نشرات الطقس والإنذار المبكر للهيئة.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
05:09 PM

"الأرصاد": أمطار مشعر عرفة بلغت 30 ملم

أعلى درجة حرارة في المشعر بلغت 40 مئوية

A A A
عبدالحكيم شار - مكة المكرمة
2
3,595

أفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بأن كمية هطول الأمطار الرعدية اليوم على المشاعر المقدسة "عرفة ومنى ومزدلفة" ومكة المكرمة، بلغت أعلى كمية هطول لها 30 ملم على مشعر عرفة، كما بلغت سرعة الرياح ١٠٠كلم/س، فيما سجلت أعلى درجة حرارة على عرفات في الساعة الثانية ظهراً، وبلغت ٤٠ درجة مئوية.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فرصة تكوّن السحب على المشاعر المقدسة خلال الأيام المقبلة.

وتواصل الهيئة، عبر نظامها الآلي للإنذار المبكر وباستخدام صور الأقمار الصناعية والرادارات، متابعة الحالة الجوية المتوقعة على المشاعر المقدسة.

وتتولى إرسال المعلومات والتوقعات أولاً بأول إلى جميع الجهات المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وكذلك على موقعها الإلكتروني وحساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي.

وبثت "الهيئة" عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي مشاهد لحظية لتكون السحب وهطول الأمطار ودرجات الحرارة والرطوبة واتجاه الرياح، بالإضافة إلى مشاهد حية لهطول الأمطار وحالة الطقس بصفة عامة.

ودعت الهيئة الجميع إلى توخي الحذر واتباع الإرشادات المعلنة من قبل الجهات المختصة عند وجود ظواهر جوية تستدعي ذلك، ومن خلال متابعة نشرات الطقس والإنذار المبكر للهيئة.

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