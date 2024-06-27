النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدير التجارة والاستثمار بنجران يزور محافظ يدمة

الاتفاق على عقد ندوة لتوعية المستهلك بالمحافظة

قام مدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة نجران تركي راجح آل سليمان، وبرفقته مدير مكتب محافظة حبونا محمد آل قريش، وكذلك مدير قطاع الأعمال بالمنطقة ياسر آل هاشل؛ بزيارة لمحافظة يدمة، التقى خلالها بالمحافظ موفق بن عبد الهادي العنزي.

ناقش اللقاء العديد من المواضيع التي تهم المستهلك وتهم رجال وسيدات الأعمال بالمحافظة؛ حيث تم الاتفاق على قيام فرع الوزارة بعقد ندوة لتوعية المستهلك في المحافظة وتعريفه بحقوقه، على أن تكون بادرة وزارة التجارة بالمنطقة بتكوين فريق عمل مكون من عدد من الموظفين من قطاع الأعمال للتواجد لفترة محدودة بالمحافظة؛ لتقديم خدمات السجل التجاري للمؤسسات والشركات واستقبال بعض الطلبات لرواد الأعمال في المحافظة، والتي لا يمكنهم الحصول عليها من موقع الخدمات الإلكترونية المتعطل في منطقة نجران على بعض الخدمات؛ من خلال إرسال الطلبات لفرع المنطقة؛ لإنجازها وخدمة متلقي الخدمة وهو في مقر إقامته بالمحافظة دون تكبُّد عناء الذهاب لمحافظة حبونا أو فرع الوزارة بنجران.

وفي نهاية اللقاء شكر مدير فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة نجران ومرافقة محافظ يدمة، على حسن الاستقبال، والتوجيه لما فيه الصالح العام.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مدير التجارة والاستثمار بنجران يزور محافظ يدمة
سبق

قام مدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة نجران تركي راجح آل سليمان، وبرفقته مدير مكتب محافظة حبونا محمد آل قريش، وكذلك مدير قطاع الأعمال بالمنطقة ياسر آل هاشل؛ بزيارة لمحافظة يدمة، التقى خلالها بالمحافظ موفق بن عبد الهادي العنزي.

ناقش اللقاء العديد من المواضيع التي تهم المستهلك وتهم رجال وسيدات الأعمال بالمحافظة؛ حيث تم الاتفاق على قيام فرع الوزارة بعقد ندوة لتوعية المستهلك في المحافظة وتعريفه بحقوقه، على أن تكون بادرة وزارة التجارة بالمنطقة بتكوين فريق عمل مكون من عدد من الموظفين من قطاع الأعمال للتواجد لفترة محدودة بالمحافظة؛ لتقديم خدمات السجل التجاري للمؤسسات والشركات واستقبال بعض الطلبات لرواد الأعمال في المحافظة، والتي لا يمكنهم الحصول عليها من موقع الخدمات الإلكترونية المتعطل في منطقة نجران على بعض الخدمات؛ من خلال إرسال الطلبات لفرع المنطقة؛ لإنجازها وخدمة متلقي الخدمة وهو في مقر إقامته بالمحافظة دون تكبُّد عناء الذهاب لمحافظة حبونا أو فرع الوزارة بنجران.

وفي نهاية اللقاء شكر مدير فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة نجران ومرافقة محافظ يدمة، على حسن الاستقبال، والتوجيه لما فيه الصالح العام.

27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
09:26 PM

مدير التجارة والاستثمار بنجران يزور محافظ يدمة

الاتفاق على عقد ندوة لتوعية المستهلك بالمحافظة

A A A
بندر آل عوض - نجران
0
20

قام مدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة نجران تركي راجح آل سليمان، وبرفقته مدير مكتب محافظة حبونا محمد آل قريش، وكذلك مدير قطاع الأعمال بالمنطقة ياسر آل هاشل؛ بزيارة لمحافظة يدمة، التقى خلالها بالمحافظ موفق بن عبد الهادي العنزي.

ناقش اللقاء العديد من المواضيع التي تهم المستهلك وتهم رجال وسيدات الأعمال بالمحافظة؛ حيث تم الاتفاق على قيام فرع الوزارة بعقد ندوة لتوعية المستهلك في المحافظة وتعريفه بحقوقه، على أن تكون بادرة وزارة التجارة بالمنطقة بتكوين فريق عمل مكون من عدد من الموظفين من قطاع الأعمال للتواجد لفترة محدودة بالمحافظة؛ لتقديم خدمات السجل التجاري للمؤسسات والشركات واستقبال بعض الطلبات لرواد الأعمال في المحافظة، والتي لا يمكنهم الحصول عليها من موقع الخدمات الإلكترونية المتعطل في منطقة نجران على بعض الخدمات؛ من خلال إرسال الطلبات لفرع المنطقة؛ لإنجازها وخدمة متلقي الخدمة وهو في مقر إقامته بالمحافظة دون تكبُّد عناء الذهاب لمحافظة حبونا أو فرع الوزارة بنجران.

وفي نهاية اللقاء شكر مدير فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة نجران ومرافقة محافظ يدمة، على حسن الاستقبال، والتوجيه لما فيه الصالح العام.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,327
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,177
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,691
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,055

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة