توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أنه لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من المنطقة الشرقية كذلك على مرتفعات مناطق (نجران وعسير والباحة). ويتوقع تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال وشرق المملكة. وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط. وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10- 35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

طقس الأربعاء.. الفرصة مهيأة لتكون سحب رعدية ممطرة على هذه المناطق وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2018-02-28 توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أنه لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من المنطقة الشرقية كذلك على مرتفعات مناطق (نجران وعسير والباحة). ويتوقع تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال وشرق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط. وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10- 35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

28 فبراير 2018 - 12 جمادى الآخر 1439 08:27 AM

طقس الأربعاء.. الفرصة مهيأة لتكون سحب رعدية ممطرة على هذه المناطق الأرصاد: يتوقع تكون الضباب خلال الصباح على أجزاء من شمال المملكة





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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أنه لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من المنطقة الشرقية كذلك على مرتفعات مناطق (نجران وعسير والباحة). ويتوقع تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال وشرق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط. وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10- 35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.