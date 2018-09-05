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الهلال يواصل تحضيراته.. والبريك في العيادة الطبية

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته الاعتيادية؛ استعداداً لاستئناف منافسات الموسم.

بـدأ المران بتدريبات بدنية في صالة الإعداد البدني، طبق الجهاز الفني تدريبات لياقية منوعة. فرض المدير الفني "جورجي جيسوس" مناورة على جزء من مساحة الملعب.

وتواجد محمد البريك فـي العيادة الطبية، نظير تعرضه للالتواء في مفصل القدم.

يؤدي الفريق مساء يوم الغد مرانـاً اعتيادياً بمقر النادي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال يواصل تحضيراته.. والبريك في العيادة الطبية
سبق

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته الاعتيادية؛ استعداداً لاستئناف منافسات الموسم.

بـدأ المران بتدريبات بدنية في صالة الإعداد البدني، طبق الجهاز الفني تدريبات لياقية منوعة. فرض المدير الفني "جورجي جيسوس" مناورة على جزء من مساحة الملعب.

وتواجد محمد البريك فـي العيادة الطبية، نظير تعرضه للالتواء في مفصل القدم.

يؤدي الفريق مساء يوم الغد مرانـاً اعتيادياً بمقر النادي.

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
12:22 AM

الهلال يواصل تحضيراته.. والبريك في العيادة الطبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته الاعتيادية؛ استعداداً لاستئناف منافسات الموسم.

بـدأ المران بتدريبات بدنية في صالة الإعداد البدني، طبق الجهاز الفني تدريبات لياقية منوعة. فرض المدير الفني "جورجي جيسوس" مناورة على جزء من مساحة الملعب.

وتواجد محمد البريك فـي العيادة الطبية، نظير تعرضه للالتواء في مفصل القدم.

يؤدي الفريق مساء يوم الغد مرانـاً اعتيادياً بمقر النادي.

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