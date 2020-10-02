"المرزوق"  للمرتبة "12" بـ"الخارجية"

صدرت الموافقة على ترقية خالد بن إبراهيم المرزوق إلى المرتبة "12" بوزارة الخارجية.
وتتقدم "سبق" بالتهنئة لـ"المرزوق"، متمنية له مزيدًا من التوفيق
صدرت الموافقة على ترقية خالد بن إبراهيم المرزوق إلى المرتبة "12" بوزارة الخارجية.
وتتقدم "سبق" بالتهنئة لـ"المرزوق"، متمنية له مزيدًا من التوفيق
صدرت الموافقة على ترقية خالد بن إبراهيم المرزوق إلى المرتبة "12" بوزارة الخارجية.
وتتقدم "سبق" بالتهنئة لـ"المرزوق"، متمنية له مزيدًا من التوفيق
صدرت الموافقة على ترقية خالد بن إبراهيم المرزوق إلى المرتبة "12" بوزارة الخارجية.
وتتقدم "سبق" بالتهنئة لـ"المرزوق"، متمنية له مزيدًا من التوفيق