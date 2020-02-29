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4000 شخص يحاولون دخول اليونان بشكل غير قانوني خلال يوم واحد

"أردوغان" أعلن أنه لن يمنع اللائجين.. وأثينا تتوعّد بفعل أي شيء لوقفهم

أعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتاس، أن نحو أربعة آلاف شخص حاولوا دخول البلاد بشكل غير قانوني عبر الحدود مع تركيا خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكدًا أن الحكومة اليونانية ستفعل أي شيء تحتاجه لحماية حدودها.

وقال "بيتاس" في تصريحات صحافية عقب اجتماع حكومي، اليوم السبت: الحكومة عازمة على فعل أي شيء تحتاجه لحماية الحدود.

وأضاف، بحسب ما نقل موقع "أوت" اليوناني: خلال الـ24 ساعة الماضية، حاول نحو أربعة آلاف شخص دخول البلاد بشكل غير قانوني عبر الحدود مع تركيا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن اليوم السبت، فتح الأبواب أمام اللاجئين في بلاده نحو أوروبا، مشددًا على أن أنقرة لن تغلقها خلال الفترة المقبلة.

وأفادت وسائل الإعلام اليونانية، بأن "القوات اليونانية ألقت على المهاجرين غازات مسيلة للدموع، بهدف منعهم من الدخول إلى بلادهم"، مشيرة إلى أنه رغم التشديد اليوناني، إلا أن بعض المهاجرين تمكّنوا من العبور عبر قطع نهر يفصل بين الحدود التركية اليونانية.

اليونان

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4000 شخص يحاولون دخول اليونان بشكل غير قانوني خلال يوم واحد
سبق

أعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتاس، أن نحو أربعة آلاف شخص حاولوا دخول البلاد بشكل غير قانوني عبر الحدود مع تركيا خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكدًا أن الحكومة اليونانية ستفعل أي شيء تحتاجه لحماية حدودها.

وقال "بيتاس" في تصريحات صحافية عقب اجتماع حكومي، اليوم السبت: الحكومة عازمة على فعل أي شيء تحتاجه لحماية الحدود.

وأضاف، بحسب ما نقل موقع "أوت" اليوناني: خلال الـ24 ساعة الماضية، حاول نحو أربعة آلاف شخص دخول البلاد بشكل غير قانوني عبر الحدود مع تركيا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن اليوم السبت، فتح الأبواب أمام اللاجئين في بلاده نحو أوروبا، مشددًا على أن أنقرة لن تغلقها خلال الفترة المقبلة.

وأفادت وسائل الإعلام اليونانية، بأن "القوات اليونانية ألقت على المهاجرين غازات مسيلة للدموع، بهدف منعهم من الدخول إلى بلادهم"، مشيرة إلى أنه رغم التشديد اليوناني، إلا أن بعض المهاجرين تمكّنوا من العبور عبر قطع نهر يفصل بين الحدود التركية اليونانية.

29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
01:22 PM

4000 شخص يحاولون دخول اليونان بشكل غير قانوني خلال يوم واحد

"أردوغان" أعلن أنه لن يمنع اللائجين.. وأثينا تتوعّد بفعل أي شيء لوقفهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتاس، أن نحو أربعة آلاف شخص حاولوا دخول البلاد بشكل غير قانوني عبر الحدود مع تركيا خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكدًا أن الحكومة اليونانية ستفعل أي شيء تحتاجه لحماية حدودها.

وقال "بيتاس" في تصريحات صحافية عقب اجتماع حكومي، اليوم السبت: الحكومة عازمة على فعل أي شيء تحتاجه لحماية الحدود.

وأضاف، بحسب ما نقل موقع "أوت" اليوناني: خلال الـ24 ساعة الماضية، حاول نحو أربعة آلاف شخص دخول البلاد بشكل غير قانوني عبر الحدود مع تركيا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن اليوم السبت، فتح الأبواب أمام اللاجئين في بلاده نحو أوروبا، مشددًا على أن أنقرة لن تغلقها خلال الفترة المقبلة.

وأفادت وسائل الإعلام اليونانية، بأن "القوات اليونانية ألقت على المهاجرين غازات مسيلة للدموع، بهدف منعهم من الدخول إلى بلادهم"، مشيرة إلى أنه رغم التشديد اليوناني، إلا أن بعض المهاجرين تمكّنوا من العبور عبر قطع نهر يفصل بين الحدود التركية اليونانية.

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