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أمير عسير يوجه بإحالة قضية إغلاق برامج التربية الخاصة لمكافحة الفساد

مصادر: إعادة عدد من المدارس إلى ما كانت عليه

كشفت مصادر لـ "سبق" أنه صدرت توجيهات أمير منطقة عسير، بإحالة قضية "إغلاق عدد من البرامج التعليمية بتعليم عسير، وحرمان بعض الفئات منها" لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد؛ للتحقيق مع المتسبب بإغلاق هذه البرامج دون دراسة مستفيضة وحرمان بعض الفئات من التعليم هذه الفترة، وسبب الاحتقان لدى أولياء الأمور وعدم الاستجابة لشكواهم.

وكان التوجيه قد صدر بناءً على الشكوى المقدمة من عدد من أولياء أمور الطلبة ذوي الإعاقة، وتذمرهم من قرار إدارة التعليم بمنطقة عسير بإغلاق برامج التربية الخاصة وبرامج التعليم الشامل.

وتَضَمّن التوجيه، إعادة المدارس التالية: ابتدائية الملك عبدالعزيز، ابتدائية ابن كثير ابتدائية حذيفة ابن اليمان، وابتدائية محمد بن عبدالوهاب، إلى ما كانت عليه قبل تطبيق مشروع الطفولة المبكرة.

وتَضَمّن إعادة التشكيل التعليمي لهذه البرامج بمشاركة إدارة التربية الخاصـة بنين وبنات وضمان استمراريتها وتعويض الفاقد التعليمي لدى الطلاب المتضررين.

وجاء في التوجيهات تكليف مدير التعليم شخصيًّا بالاجتماع العاجل مع أولياء الأمور، لطمأنتهم وتهيئتهم وشرح آلية الانتقال للمرحلة القادمة، بعد استكمال تهيئة المكان، وتوفير الهيئة التعيلمية.

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أمير عسير يوجه بإحالة قضية إغلاق برامج التربية الخاصة لمكافحة الفساد
سبق

كشفت مصادر لـ "سبق" أنه صدرت توجيهات أمير منطقة عسير، بإحالة قضية "إغلاق عدد من البرامج التعليمية بتعليم عسير، وحرمان بعض الفئات منها" لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد؛ للتحقيق مع المتسبب بإغلاق هذه البرامج دون دراسة مستفيضة وحرمان بعض الفئات من التعليم هذه الفترة، وسبب الاحتقان لدى أولياء الأمور وعدم الاستجابة لشكواهم.

وكان التوجيه قد صدر بناءً على الشكوى المقدمة من عدد من أولياء أمور الطلبة ذوي الإعاقة، وتذمرهم من قرار إدارة التعليم بمنطقة عسير بإغلاق برامج التربية الخاصة وبرامج التعليم الشامل.

وتَضَمّن التوجيه، إعادة المدارس التالية: ابتدائية الملك عبدالعزيز، ابتدائية ابن كثير ابتدائية حذيفة ابن اليمان، وابتدائية محمد بن عبدالوهاب، إلى ما كانت عليه قبل تطبيق مشروع الطفولة المبكرة.

وتَضَمّن إعادة التشكيل التعليمي لهذه البرامج بمشاركة إدارة التربية الخاصـة بنين وبنات وضمان استمراريتها وتعويض الفاقد التعليمي لدى الطلاب المتضررين.

وجاء في التوجيهات تكليف مدير التعليم شخصيًّا بالاجتماع العاجل مع أولياء الأمور، لطمأنتهم وتهيئتهم وشرح آلية الانتقال للمرحلة القادمة، بعد استكمال تهيئة المكان، وتوفير الهيئة التعيلمية.

27 نوفمبر 2020 - 12 ربيع الآخر 1442
07:52 PM
اخر تعديل
27 نوفمبر 2020 - 12 ربيع الآخر 1442
10:27 PM

أمير عسير يوجه بإحالة قضية إغلاق برامج التربية الخاصة لمكافحة الفساد

مصادر: إعادة عدد من المدارس إلى ما كانت عليه

A A A
محمد المواسي - عسير
1
9,412

كشفت مصادر لـ "سبق" أنه صدرت توجيهات أمير منطقة عسير، بإحالة قضية "إغلاق عدد من البرامج التعليمية بتعليم عسير، وحرمان بعض الفئات منها" لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد؛ للتحقيق مع المتسبب بإغلاق هذه البرامج دون دراسة مستفيضة وحرمان بعض الفئات من التعليم هذه الفترة، وسبب الاحتقان لدى أولياء الأمور وعدم الاستجابة لشكواهم.

وكان التوجيه قد صدر بناءً على الشكوى المقدمة من عدد من أولياء أمور الطلبة ذوي الإعاقة، وتذمرهم من قرار إدارة التعليم بمنطقة عسير بإغلاق برامج التربية الخاصة وبرامج التعليم الشامل.

وتَضَمّن التوجيه، إعادة المدارس التالية: ابتدائية الملك عبدالعزيز، ابتدائية ابن كثير ابتدائية حذيفة ابن اليمان، وابتدائية محمد بن عبدالوهاب، إلى ما كانت عليه قبل تطبيق مشروع الطفولة المبكرة.

وتَضَمّن إعادة التشكيل التعليمي لهذه البرامج بمشاركة إدارة التربية الخاصـة بنين وبنات وضمان استمراريتها وتعويض الفاقد التعليمي لدى الطلاب المتضررين.

وجاء في التوجيهات تكليف مدير التعليم شخصيًّا بالاجتماع العاجل مع أولياء الأمور، لطمأنتهم وتهيئتهم وشرح آلية الانتقال للمرحلة القادمة، بعد استكمال تهيئة المكان، وتوفير الهيئة التعيلمية.

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