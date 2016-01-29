أفادت وسائل إعلام هندية بأن انفجاراً وقع قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي، دون وقوع أي إصابات.
انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي.. ولا إصابات
أفادت وسائل إعلام هندية بأن انفجاراً وقع قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي، دون وقوع أي إصابات.
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انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي.. ولا إصاباتصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-29
29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 1442
03:59 PM
انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي.. ولا إصابات
أفادت وسائل إعلام هندية بأن انفجاراً وقع قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي، دون وقوع أي إصابات.
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