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انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي.. ولا إصابات

أفادت وسائل إعلام هندية بأن انفجاراً وقع قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي، دون وقوع أي إصابات.

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انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي.. ولا إصابات
سبق

أفادت وسائل إعلام هندية بأن انفجاراً وقع قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي، دون وقوع أي إصابات.

29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 1442
03:59 PM

انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي.. ولا إصابات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وسائل إعلام هندية بأن انفجاراً وقع قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي، دون وقوع أي إصابات.

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