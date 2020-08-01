"الأرصاد" تنبه من من استمرار هطول الأمطار الرعدية على مكة المكرمة

كما هطلت على المدينة المنورة أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على محافظات منطقة مكة المكرمة الشرقية.

وأشارت إلى أن التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الواحدة من صباح يوم الغد يشمل محافظات: الخرمة، والمويه، وتربة، ورنية، والأجزاء المجاورة لها.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

كما هطلت على منطقة المدينة المنورة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة، شملت مراكز: (المليليح، والمندسة، وضعة، وغراب، والنقمي، وأبا الدود)، وغيرها من المراكز والقرى المجاورة، وسالت إثرها العديد من الأودية والشعاب، وارتوت الأرض. جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.