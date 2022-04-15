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توقعات بأن تكسر "جائحة كورونا" حاجز الـ 4 ملايين إصابة بنهاية أبريل الحالي

حقق المليون "الأولى" بعد 92 يوماً من اكتشافه و"الثانية" لم تستغرق سوى 12 يوماً!

في الوقت الذي يتمدد فيه فيروس "كورونا" ويتخطى المليوني إصابة، تشير التوقعات بأن تكسر الجائحة العالمية حاجز الأربعة ملايين إصابة خلال أسبوعين بنهاية أبريل الحالي، فيما يعجز العالم حتى الآن عن إيجاد لقاح أو علاج له!

وبحسب قناة "العربية"، فقد حقق "كورونا" أول مليون إصابة بعد 92 يوماً من اكتشافه، لكن المليون الثانية لم تستغرق سوى 12 يوماً!

وانفرد العرب بالمراكز الأخيرة من بين دول العالم في أعداد الإصابات بالفيروس ونسب الوفيات، بينما عجزت دول عظمى وغنية عن مواجهة الجائحة؛ حيث احتلت أمريكا المركز الأول، وكانت بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا الأعلى إصابات ووفيات في أوروبا، بينما تخشى الصين موجة ثانية بعدما ظنت أنها سيطرت على الفيروس!

وبحسب القناة، فقد أكدت دراسة ألمانية أن مصابي "كورونا" عشرة أضعاف الأرقام المعلنة! لأن الفحص يقدم لمن يشعر بأعراض مرتفعة وشديدة: حرارة مرتفعة وسعال شديد، ولا ينصح بالفحص لمن يشعرون بأعراض طفيفة، ويوصيهم الأطباء بالبقاء في منازلهم حتى تزول تلك الأعراض!

فيروس كورونا الجديد

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توقعات بأن تكسر "جائحة كورونا" حاجز الـ 4 ملايين إصابة بنهاية أبريل الحالي
سبق

في الوقت الذي يتمدد فيه فيروس "كورونا" ويتخطى المليوني إصابة، تشير التوقعات بأن تكسر الجائحة العالمية حاجز الأربعة ملايين إصابة خلال أسبوعين بنهاية أبريل الحالي، فيما يعجز العالم حتى الآن عن إيجاد لقاح أو علاج له!

وبحسب قناة "العربية"، فقد حقق "كورونا" أول مليون إصابة بعد 92 يوماً من اكتشافه، لكن المليون الثانية لم تستغرق سوى 12 يوماً!

وانفرد العرب بالمراكز الأخيرة من بين دول العالم في أعداد الإصابات بالفيروس ونسب الوفيات، بينما عجزت دول عظمى وغنية عن مواجهة الجائحة؛ حيث احتلت أمريكا المركز الأول، وكانت بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا الأعلى إصابات ووفيات في أوروبا، بينما تخشى الصين موجة ثانية بعدما ظنت أنها سيطرت على الفيروس!

وبحسب القناة، فقد أكدت دراسة ألمانية أن مصابي "كورونا" عشرة أضعاف الأرقام المعلنة! لأن الفحص يقدم لمن يشعر بأعراض مرتفعة وشديدة: حرارة مرتفعة وسعال شديد، ولا ينصح بالفحص لمن يشعرون بأعراض طفيفة، ويوصيهم الأطباء بالبقاء في منازلهم حتى تزول تلك الأعراض!

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
06:42 PM

توقعات بأن تكسر "جائحة كورونا" حاجز الـ 4 ملايين إصابة بنهاية أبريل الحالي

حقق المليون "الأولى" بعد 92 يوماً من اكتشافه و"الثانية" لم تستغرق سوى 12 يوماً!

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عبدالحكيم شار - الرياض
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في الوقت الذي يتمدد فيه فيروس "كورونا" ويتخطى المليوني إصابة، تشير التوقعات بأن تكسر الجائحة العالمية حاجز الأربعة ملايين إصابة خلال أسبوعين بنهاية أبريل الحالي، فيما يعجز العالم حتى الآن عن إيجاد لقاح أو علاج له!

وبحسب قناة "العربية"، فقد حقق "كورونا" أول مليون إصابة بعد 92 يوماً من اكتشافه، لكن المليون الثانية لم تستغرق سوى 12 يوماً!

وانفرد العرب بالمراكز الأخيرة من بين دول العالم في أعداد الإصابات بالفيروس ونسب الوفيات، بينما عجزت دول عظمى وغنية عن مواجهة الجائحة؛ حيث احتلت أمريكا المركز الأول، وكانت بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا الأعلى إصابات ووفيات في أوروبا، بينما تخشى الصين موجة ثانية بعدما ظنت أنها سيطرت على الفيروس!

وبحسب القناة، فقد أكدت دراسة ألمانية أن مصابي "كورونا" عشرة أضعاف الأرقام المعلنة! لأن الفحص يقدم لمن يشعر بأعراض مرتفعة وشديدة: حرارة مرتفعة وسعال شديد، ولا ينصح بالفحص لمن يشعرون بأعراض طفيفة، ويوصيهم الأطباء بالبقاء في منازلهم حتى تزول تلك الأعراض!

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