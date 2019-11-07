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اكتشاف طريقة لمنع انتشار الخلايا السرطانية في الدماغ

تساعد على تقييم خطر تَطوره ومواجهته قبل المراحل القاتلة

في اكتشاف جديد يساعد على ابتكار طرق جديدة لمنع انتشار السرطان، تَوَصل علماء من الولايات المتحدة، للبروتين الذي يساعد على انتشار الخلايا السرطانية في الدماغ.

وأفاد موقع MedicalXpress، بأن البروتين CEMIP يجبر الأوعية الدموية والخلايا المناعية، المقيمة في الدماغ، على إنتاج جزيئات مساعدة تساهم من جانبها في بقاء الخلايا السرطانية على قيد الحياة وتكاثرها، ونمو الأورام الخبيثة في الدماغ.

وبحسب "روسيا اليوم"، أظهرت نتائج التجارب التي أجريت على الفئران المخبرية، أن حجب البروتين CEMIP يبطئ انتشار الخلايا السرطانية.

وكما هو معلوم؛ فإن معظم الوفيات بسبب السرطان ليست مرتبطة بالورم الأولي؛ بل نتيجة انتشار الخلايا السرطانية، التي تشكّل أورامًا خبيثة ثانوية، في أعضاء الجسم الحيوية. وكما من المعروف فإن انتشار السرطان في الدماغ هو الأكثر عدوانية، ويعاني منه 150- 200 ألف شخص سنويًّا في الولايات المتحدة فقط. وسوف يساعد هذا الاكتشاف العلماء على تقييم خطر تطوره؛ استنادًا إلى مستوى البروتين CEMIP.

الخلايا السرطانية الدماغ

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اكتشاف طريقة لمنع انتشار الخلايا السرطانية في الدماغ
سبق

في اكتشاف جديد يساعد على ابتكار طرق جديدة لمنع انتشار السرطان، تَوَصل علماء من الولايات المتحدة، للبروتين الذي يساعد على انتشار الخلايا السرطانية في الدماغ.

وأفاد موقع MedicalXpress، بأن البروتين CEMIP يجبر الأوعية الدموية والخلايا المناعية، المقيمة في الدماغ، على إنتاج جزيئات مساعدة تساهم من جانبها في بقاء الخلايا السرطانية على قيد الحياة وتكاثرها، ونمو الأورام الخبيثة في الدماغ.

وبحسب "روسيا اليوم"، أظهرت نتائج التجارب التي أجريت على الفئران المخبرية، أن حجب البروتين CEMIP يبطئ انتشار الخلايا السرطانية.

وكما هو معلوم؛ فإن معظم الوفيات بسبب السرطان ليست مرتبطة بالورم الأولي؛ بل نتيجة انتشار الخلايا السرطانية، التي تشكّل أورامًا خبيثة ثانوية، في أعضاء الجسم الحيوية. وكما من المعروف فإن انتشار السرطان في الدماغ هو الأكثر عدوانية، ويعاني منه 150- 200 ألف شخص سنويًّا في الولايات المتحدة فقط. وسوف يساعد هذا الاكتشاف العلماء على تقييم خطر تطوره؛ استنادًا إلى مستوى البروتين CEMIP.

07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
10:15 AM

اكتشاف طريقة لمنع انتشار الخلايا السرطانية في الدماغ

تساعد على تقييم خطر تَطوره ومواجهته قبل المراحل القاتلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,946

في اكتشاف جديد يساعد على ابتكار طرق جديدة لمنع انتشار السرطان، تَوَصل علماء من الولايات المتحدة، للبروتين الذي يساعد على انتشار الخلايا السرطانية في الدماغ.

وأفاد موقع MedicalXpress، بأن البروتين CEMIP يجبر الأوعية الدموية والخلايا المناعية، المقيمة في الدماغ، على إنتاج جزيئات مساعدة تساهم من جانبها في بقاء الخلايا السرطانية على قيد الحياة وتكاثرها، ونمو الأورام الخبيثة في الدماغ.

وبحسب "روسيا اليوم"، أظهرت نتائج التجارب التي أجريت على الفئران المخبرية، أن حجب البروتين CEMIP يبطئ انتشار الخلايا السرطانية.

وكما هو معلوم؛ فإن معظم الوفيات بسبب السرطان ليست مرتبطة بالورم الأولي؛ بل نتيجة انتشار الخلايا السرطانية، التي تشكّل أورامًا خبيثة ثانوية، في أعضاء الجسم الحيوية. وكما من المعروف فإن انتشار السرطان في الدماغ هو الأكثر عدوانية، ويعاني منه 150- 200 ألف شخص سنويًّا في الولايات المتحدة فقط. وسوف يساعد هذا الاكتشاف العلماء على تقييم خطر تطوره؛ استنادًا إلى مستوى البروتين CEMIP.

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