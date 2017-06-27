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"أبشر" تُحذّر مستفيديها من التعامل مع أي رسائل مشبوهة تدّعي علاقتها بالمنصة

محاولات للتحايل على المستخدمين من خلال روابط مزيفة

حذّرت منصة "أبشر"، المستفيدين من خدماتها كافة، من التعامل مع أي رسائل مشبوهة تدّعي علاقتها بالمنصة، أو البوابة الرئيسية لموقع وزارة الداخلية؛ مشيرة إلى أن هناك محاولات للتحايل على المستخدمين من خلال روابط مزيفة لصفحة الدخول للمنصة؛ بهدف الحصول على بياناتهم واستغلالها في عمليات مشبوهة.

وشددت المنصة على ضرورة التأكد من صحة الروابط عند استخدام المنصة، مفيدة بأنه يمكن للمستفيدين الوصول إلى منصة "أبشر" عبر الرابط www.absher.sa، وكذلك الوصول لموقع وزارة الداخلية عبر الرابط (https://www.moi.gov.sa).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أبشر" تُحذّر مستفيديها من التعامل مع أي رسائل مشبوهة تدّعي علاقتها بالمنصة
سبق

حذّرت منصة "أبشر"، المستفيدين من خدماتها كافة، من التعامل مع أي رسائل مشبوهة تدّعي علاقتها بالمنصة، أو البوابة الرئيسية لموقع وزارة الداخلية؛ مشيرة إلى أن هناك محاولات للتحايل على المستخدمين من خلال روابط مزيفة لصفحة الدخول للمنصة؛ بهدف الحصول على بياناتهم واستغلالها في عمليات مشبوهة.

وشددت المنصة على ضرورة التأكد من صحة الروابط عند استخدام المنصة، مفيدة بأنه يمكن للمستفيدين الوصول إلى منصة "أبشر" عبر الرابط www.absher.sa، وكذلك الوصول لموقع وزارة الداخلية عبر الرابط (https://www.moi.gov.sa).

27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442
08:16 AM

"أبشر" تُحذّر مستفيديها من التعامل مع أي رسائل مشبوهة تدّعي علاقتها بالمنصة

محاولات للتحايل على المستخدمين من خلال روابط مزيفة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
731

حذّرت منصة "أبشر"، المستفيدين من خدماتها كافة، من التعامل مع أي رسائل مشبوهة تدّعي علاقتها بالمنصة، أو البوابة الرئيسية لموقع وزارة الداخلية؛ مشيرة إلى أن هناك محاولات للتحايل على المستخدمين من خلال روابط مزيفة لصفحة الدخول للمنصة؛ بهدف الحصول على بياناتهم واستغلالها في عمليات مشبوهة.

وشددت المنصة على ضرورة التأكد من صحة الروابط عند استخدام المنصة، مفيدة بأنه يمكن للمستفيدين الوصول إلى منصة "أبشر" عبر الرابط www.absher.sa، وكذلك الوصول لموقع وزارة الداخلية عبر الرابط (https://www.moi.gov.sa).

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