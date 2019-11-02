النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سفير فنلندا يشيد بأداء تعليم منطقة عسير

أكد أنه تعلم الكثير عن النظام التعليمي في السعودية

قال السفير الفنلندي لدى المملكة العربية السعودية، آنتي روتوفيوري، إن الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، متميزة في عدد من الجوانب التعليمية.

وأضاف أن أبرزها: التعلم الإلكتروني والطفولة المبكرة والمرحلة الابتدائية والتربية الخاصة، إضافة إلى مهنية القادة والصلاحيات الممنوحة لهم وخدمة المستفيد.

وخاطب منسوبي ابتدائية الملك عبدالعزيز بأبها، قائلاً: "أشكركم على إتاحة زيارة مدرستكم، انبهرنا جداً من لطف معلمي وتلاميذ مدرستكم ووديتهم، وجدنا دعمكم المقدم لذوي الاحتياجات الخاصة ومنحكم إياهم فرصة الاندماج والتشارك مع التلاميذ الآخرين".

جاء ذلك خلال زيارته الأربعاء الماضي، لعدد من المدارس، في أنحاء متفرقة من المنطقة، واطلع من خلالها على سير العملية التعليمية، ونماذج من استراتيجيات التدريس، وبيئات التعلم، وبرامج النمو المهني للمعلمين والمعلمات، وسبل تمكين المدارس، ورفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب والطالبات، وتنمية مهارتهم الحياتية، لاسيما المرتبطة بالقرن الحادي والعشرين.

كما اطلع السفير الفنلندي، على غرفة العمليات والبرامج المقدمة للمستفيدين في مركز خدمة المستفيد على مستوى أولياء أمور الطلاب والجنود المرابطين، والتقى المدير العام للتعليم سعد الجوني، والقيادات التعليمية واطلع على البرامج والمشاريع النوعية للإدارة، والتجارب الناجحة وسبل الإفادة منها.

من جهته، أعرب مستشار التربية والعلوم بسفارة الجمهورية الفنلندية بالمملكة جاكو شينتسي، عن سعادته بزيارة عدد من المدارس بتعليم عسير، لافتًا إلى أنه تعلم الكثير عن النظام التعليمي في السعودية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
سفير فنلندا يشيد بأداء تعليم منطقة عسير
سبق

قال السفير الفنلندي لدى المملكة العربية السعودية، آنتي روتوفيوري، إن الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، متميزة في عدد من الجوانب التعليمية.

وأضاف أن أبرزها: التعلم الإلكتروني والطفولة المبكرة والمرحلة الابتدائية والتربية الخاصة، إضافة إلى مهنية القادة والصلاحيات الممنوحة لهم وخدمة المستفيد.

وخاطب منسوبي ابتدائية الملك عبدالعزيز بأبها، قائلاً: "أشكركم على إتاحة زيارة مدرستكم، انبهرنا جداً من لطف معلمي وتلاميذ مدرستكم ووديتهم، وجدنا دعمكم المقدم لذوي الاحتياجات الخاصة ومنحكم إياهم فرصة الاندماج والتشارك مع التلاميذ الآخرين".

جاء ذلك خلال زيارته الأربعاء الماضي، لعدد من المدارس، في أنحاء متفرقة من المنطقة، واطلع من خلالها على سير العملية التعليمية، ونماذج من استراتيجيات التدريس، وبيئات التعلم، وبرامج النمو المهني للمعلمين والمعلمات، وسبل تمكين المدارس، ورفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب والطالبات، وتنمية مهارتهم الحياتية، لاسيما المرتبطة بالقرن الحادي والعشرين.

كما اطلع السفير الفنلندي، على غرفة العمليات والبرامج المقدمة للمستفيدين في مركز خدمة المستفيد على مستوى أولياء أمور الطلاب والجنود المرابطين، والتقى المدير العام للتعليم سعد الجوني، والقيادات التعليمية واطلع على البرامج والمشاريع النوعية للإدارة، والتجارب الناجحة وسبل الإفادة منها.

من جهته، أعرب مستشار التربية والعلوم بسفارة الجمهورية الفنلندية بالمملكة جاكو شينتسي، عن سعادته بزيارة عدد من المدارس بتعليم عسير، لافتًا إلى أنه تعلم الكثير عن النظام التعليمي في السعودية.

02 نوفمبر 2019 - 5 ربيع الأول 1441
06:37 PM

سفير فنلندا يشيد بأداء تعليم منطقة عسير

أكد أنه تعلم الكثير عن النظام التعليمي في السعودية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
0
10

قال السفير الفنلندي لدى المملكة العربية السعودية، آنتي روتوفيوري، إن الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، متميزة في عدد من الجوانب التعليمية.

وأضاف أن أبرزها: التعلم الإلكتروني والطفولة المبكرة والمرحلة الابتدائية والتربية الخاصة، إضافة إلى مهنية القادة والصلاحيات الممنوحة لهم وخدمة المستفيد.

وخاطب منسوبي ابتدائية الملك عبدالعزيز بأبها، قائلاً: "أشكركم على إتاحة زيارة مدرستكم، انبهرنا جداً من لطف معلمي وتلاميذ مدرستكم ووديتهم، وجدنا دعمكم المقدم لذوي الاحتياجات الخاصة ومنحكم إياهم فرصة الاندماج والتشارك مع التلاميذ الآخرين".

جاء ذلك خلال زيارته الأربعاء الماضي، لعدد من المدارس، في أنحاء متفرقة من المنطقة، واطلع من خلالها على سير العملية التعليمية، ونماذج من استراتيجيات التدريس، وبيئات التعلم، وبرامج النمو المهني للمعلمين والمعلمات، وسبل تمكين المدارس، ورفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب والطالبات، وتنمية مهارتهم الحياتية، لاسيما المرتبطة بالقرن الحادي والعشرين.

كما اطلع السفير الفنلندي، على غرفة العمليات والبرامج المقدمة للمستفيدين في مركز خدمة المستفيد على مستوى أولياء أمور الطلاب والجنود المرابطين، والتقى المدير العام للتعليم سعد الجوني، والقيادات التعليمية واطلع على البرامج والمشاريع النوعية للإدارة، والتجارب الناجحة وسبل الإفادة منها.

من جهته، أعرب مستشار التربية والعلوم بسفارة الجمهورية الفنلندية بالمملكة جاكو شينتسي، عن سعادته بزيارة عدد من المدارس بتعليم عسير، لافتًا إلى أنه تعلم الكثير عن النظام التعليمي في السعودية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,465
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,845
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,291
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,481

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي
الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

سارة عفتان
نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

حواء القرني
الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

محمد الصيـعري
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت
متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

عبدالغني الشيخ
القائد الحكومي والتأثير المحدود

القائد الحكومي والتأثير المحدود

يحيى فقيهي
هلال آسيا لنـا

هلال آسيا لنـا

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة