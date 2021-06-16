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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 10855 نقطة

بتداولات بلغت 8.7 مليارات ريال لأكثر من 260 مليون سهم

‬ أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 24.57 نقطة ليقفل عند مستوى 10855.95 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 260 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 330 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 103 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 81 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الزامل للصناعة، والإعادة السعودية، ومتطورة، والجوف، ودارية ريت الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات اليمامة للحديد، وبحر العرب، والتأمين العربية، وأسترا الصناعية، وصدق فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 2.08%.

وكانت أسهم شركات: الإعادة السعودية، وملاذ للتأمين، ومتطورة، وشاكر، والزامل للصناعة هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات متطورة، وملاذ للتأمين، والإعادة للتأمين، والزامل للصناعة، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 105.89 نقاط ليقفل عند مستوى 23096.53 نقطة، وبتداولات بلغت 21 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 175 ألف سهم تقاسمتها 968 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 10855 نقطة
سبق

‬ أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 24.57 نقطة ليقفل عند مستوى 10855.95 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 260 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 330 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 103 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 81 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الزامل للصناعة، والإعادة السعودية، ومتطورة، والجوف، ودارية ريت الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات اليمامة للحديد، وبحر العرب، والتأمين العربية، وأسترا الصناعية، وصدق فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 2.08%.

وكانت أسهم شركات: الإعادة السعودية، وملاذ للتأمين، ومتطورة، وشاكر، والزامل للصناعة هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات متطورة، وملاذ للتأمين، والإعادة للتأمين، والزامل للصناعة، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 105.89 نقاط ليقفل عند مستوى 23096.53 نقطة، وبتداولات بلغت 21 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 175 ألف سهم تقاسمتها 968 صفقة.

16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
04:28 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 10855 نقطة

بتداولات بلغت 8.7 مليارات ريال لأكثر من 260 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬ أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 24.57 نقطة ليقفل عند مستوى 10855.95 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 260 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 330 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 103 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 81 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الزامل للصناعة، والإعادة السعودية، ومتطورة، والجوف، ودارية ريت الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات اليمامة للحديد، وبحر العرب، والتأمين العربية، وأسترا الصناعية، وصدق فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 2.08%.

وكانت أسهم شركات: الإعادة السعودية، وملاذ للتأمين، ومتطورة، وشاكر، والزامل للصناعة هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات متطورة، وملاذ للتأمين، والإعادة للتأمين، والزامل للصناعة، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 105.89 نقاط ليقفل عند مستوى 23096.53 نقطة، وبتداولات بلغت 21 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 175 ألف سهم تقاسمتها 968 صفقة.

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