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شرطة الرياض تقبض على أشخاص وهم يتجولون أثناء فترة المنع

ظهروا في مقطع متداول وهم يستهزئون بدور رجال الأمن

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه بالإشارة إلى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ،يظهر من خلاله تجول أشخاص أثناء فترة المنع، والاستهزاء بدور رجال الأمن، وتصوير الآليات الأمنية أثناء أداء مهامها بتطبيق منع التجول في أحد الطرق العامة بالرياض، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن تحديد هوياتهم والقبض عليهم وهم (مواطنون وزائر من جنسية عربية) جميعهم بالعقد الثالث من العمر، وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

فيروس كورونا الجديد حظر التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة الرياض تقبض على أشخاص وهم يتجولون أثناء فترة المنع
سبق

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه بالإشارة إلى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ،يظهر من خلاله تجول أشخاص أثناء فترة المنع، والاستهزاء بدور رجال الأمن، وتصوير الآليات الأمنية أثناء أداء مهامها بتطبيق منع التجول في أحد الطرق العامة بالرياض، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن تحديد هوياتهم والقبض عليهم وهم (مواطنون وزائر من جنسية عربية) جميعهم بالعقد الثالث من العمر، وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
08:47 PM
اخر تعديل
24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
09:19 PM

شرطة الرياض تقبض على أشخاص وهم يتجولون أثناء فترة المنع

ظهروا في مقطع متداول وهم يستهزئون بدور رجال الأمن

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
8
14,330

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه بالإشارة إلى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ،يظهر من خلاله تجول أشخاص أثناء فترة المنع، والاستهزاء بدور رجال الأمن، وتصوير الآليات الأمنية أثناء أداء مهامها بتطبيق منع التجول في أحد الطرق العامة بالرياض، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن تحديد هوياتهم والقبض عليهم وهم (مواطنون وزائر من جنسية عربية) جميعهم بالعقد الثالث من العمر، وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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