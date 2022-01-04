"الركبان" رئيساً تنفيذياً لـ"عبدالله العثيم القابضة"

في إطار توجه الشركة بتطبيق أعلى معايير الحوكمة

أعلنت شركة "عبدالله العثيم القابضة" عن تعيين المهندس علي بن عثمان الركبان رئيساً تنفيذياً للشركة.

وجاء قرار التعيين في إطار توجه الشركة بتطبيق أعلى معايير الحوكمة من خلال فصل الملكية عن الإدارة التنفيذية وتعزيزاً لما تشهده الشركة من تطور وتوجه استراتيجي لتحقيق الريادة والتميز تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تتبنى نموذجًا تحولياً مثالياً يتطلب شركات وكيانات اقصادية عملاقة ومؤثرة تواكب هذا التحول وتتفاعل معه من أجل اقتصاد مزدهر ومستدام.

ويعد المهندس علي الركبان من القيادات والكفاءات الناجحة التي تمتلك خبرات واسعة تصل إلى 30 عاماً من خلال توليه قيادة العديد من الشركات الكبرى, فضلاً عن تمتعه بالمعرفة الواسعة والتفكير الاستراتيجي المواكب وتميزه في وضع الاستراتيجيات المتكاملة التي من شأنها أن تحقق رصيداً إيجابياً ومؤثراً لشركة عبدالله العثيم القابضة والشركات التابعة لها للمضي قدماً وبثقة في مجال قطاع الأعمال والاقتصاد بالمملكة .

وعبّر عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس الإدارة عن ترحيبه بالرئيس التنفيذي الجديد, متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في مسؤولياته ومهامه الموكلة إليه وأن يواصل عطاءه الإيجابي لتحقيق تطلعات الشركة وتميزها وتوظيف خبراته لتعزيز رؤيتها في التطور والنمو المستدام.

يُذكر أن شركة عبدالله العثيم القابضة تعد من كبرى الشركات في المملكة العربية السعودية، من حيث النشاط الاقتصادي والتنوع الاستثماري وتضم منظومة استثمارية متكاملة وتتنوع قاعدة استثماراتها بين الأنشطة التجارية والعقارية والصناعية والاستثمارية وهي الشركة الرئيسة التي تندرج تحت مظلتها مجموعة من الشركات الكبرى أهمها شركة أسواق عبدالله العثيم والشركات التابعة لها, شركة عبدالله العثيم للاستثمار والشركات التابعة لها, وشركة ريفا للاستثمار الذراع الاستثماري للقابضة.