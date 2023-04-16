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حملات تطهير وتعقيم مكثفة للفروع الإيوائية بالرياض

استمرارًا للإجراءات الاحترازية من "كورونا"

تتواصل حملات تعقيم ورش وتطهير مراكز ودور الإيواء التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض.

يأتي ذلك استكمالاً لإجراءاتها الاحترازية في الوقاية من مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال مدير عام فرع وزارة الموارد والتنمية بالرياض، د. يوسف السيالي: إن حملات التعقيم تنفذ بشكل مجدول ومستمر وفق خطة زمنية، وضعت لتتناسب مع ظروف كل فئة من فئاتها المشمولة بالرعاية من الجنسين، لتشمل أرجاء جميع المراكز والدور في منطقة الرياض ومحافظاتها، بما فيها من مبانٍ ومرافق وساحات خارجية.

بالإضافة إلى تعقيم الأجهزة الطبية والكهربائية المستخدمة لخدمة النزلاء والمقيمين والمستلزمات الشخصية لهم، وتوزيع مستلزمات الوقاية.

وأضاف أن هذه الحملات تتم بواسطة أفضل أجهزة الرذاذ والتضبيب الحراري المعقمة، واستخدام المطهرات والمعقمات الآمنة صحيًّا ذات الأثر الفعال في مكافحة انتشار الوباء.

وأكد "السيالي" أن جميع هذه الحملات الموجهة والإجراءات الاحترازية تحظى بمتابعة واهتمام من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، م. أحمد الراجحي، وتهدف إلى توفير أعلى مستويات الحماية والوقاية للمستفيدين من الرعاية، وفق توجيهات الدولة -حفظها الله -.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حملات تطهير وتعقيم مكثفة للفروع الإيوائية بالرياض
سبق

تتواصل حملات تعقيم ورش وتطهير مراكز ودور الإيواء التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض.

يأتي ذلك استكمالاً لإجراءاتها الاحترازية في الوقاية من مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال مدير عام فرع وزارة الموارد والتنمية بالرياض، د. يوسف السيالي: إن حملات التعقيم تنفذ بشكل مجدول ومستمر وفق خطة زمنية، وضعت لتتناسب مع ظروف كل فئة من فئاتها المشمولة بالرعاية من الجنسين، لتشمل أرجاء جميع المراكز والدور في منطقة الرياض ومحافظاتها، بما فيها من مبانٍ ومرافق وساحات خارجية.

بالإضافة إلى تعقيم الأجهزة الطبية والكهربائية المستخدمة لخدمة النزلاء والمقيمين والمستلزمات الشخصية لهم، وتوزيع مستلزمات الوقاية.

وأضاف أن هذه الحملات تتم بواسطة أفضل أجهزة الرذاذ والتضبيب الحراري المعقمة، واستخدام المطهرات والمعقمات الآمنة صحيًّا ذات الأثر الفعال في مكافحة انتشار الوباء.

وأكد "السيالي" أن جميع هذه الحملات الموجهة والإجراءات الاحترازية تحظى بمتابعة واهتمام من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، م. أحمد الراجحي، وتهدف إلى توفير أعلى مستويات الحماية والوقاية للمستفيدين من الرعاية، وفق توجيهات الدولة -حفظها الله -.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
05:35 PM

حملات تطهير وتعقيم مكثفة للفروع الإيوائية بالرياض

استمرارًا للإجراءات الاحترازية من "كورونا"

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ذياب الشمري - الرياض
0
1,089

تتواصل حملات تعقيم ورش وتطهير مراكز ودور الإيواء التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض.

يأتي ذلك استكمالاً لإجراءاتها الاحترازية في الوقاية من مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال مدير عام فرع وزارة الموارد والتنمية بالرياض، د. يوسف السيالي: إن حملات التعقيم تنفذ بشكل مجدول ومستمر وفق خطة زمنية، وضعت لتتناسب مع ظروف كل فئة من فئاتها المشمولة بالرعاية من الجنسين، لتشمل أرجاء جميع المراكز والدور في منطقة الرياض ومحافظاتها، بما فيها من مبانٍ ومرافق وساحات خارجية.

بالإضافة إلى تعقيم الأجهزة الطبية والكهربائية المستخدمة لخدمة النزلاء والمقيمين والمستلزمات الشخصية لهم، وتوزيع مستلزمات الوقاية.

وأضاف أن هذه الحملات تتم بواسطة أفضل أجهزة الرذاذ والتضبيب الحراري المعقمة، واستخدام المطهرات والمعقمات الآمنة صحيًّا ذات الأثر الفعال في مكافحة انتشار الوباء.

وأكد "السيالي" أن جميع هذه الحملات الموجهة والإجراءات الاحترازية تحظى بمتابعة واهتمام من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، م. أحمد الراجحي، وتهدف إلى توفير أعلى مستويات الحماية والوقاية للمستفيدين من الرعاية، وفق توجيهات الدولة -حفظها الله -.

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