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"أمير الشمالية" يطمئن على حالة حاجة عراقية قادمة عبر منفذ "جديدة عرعر"

تعرضت لكسر وبتر جزئي في أحد أصابعها

اطمأن الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية على حالة الحاجة العراقية التي تعرضت لكسر وبتر جزئي وتشوه في أحد أصابع يدها.
وكان مستشفى جديدة عرعر استقبل الحاجة العراقية وتم عمل تثبيت للكسر وتجميل للجرح.

وخرجت الحاجة العراقية وهي بصحة جيدة، وأكملت رحلتها مع ضيوف الرحمن القادمين من دولة العراق الشقيقة.

وتأتي تلك الخدمات والاستعدادات الصحية ضمن خدمات المملكة لضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة الحج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمير الشمالية" يطمئن على حالة حاجة عراقية قادمة عبر منفذ "جديدة عرعر"
سبق

اطمأن الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية على حالة الحاجة العراقية التي تعرضت لكسر وبتر جزئي وتشوه في أحد أصابع يدها.
وكان مستشفى جديدة عرعر استقبل الحاجة العراقية وتم عمل تثبيت للكسر وتجميل للجرح.

وخرجت الحاجة العراقية وهي بصحة جيدة، وأكملت رحلتها مع ضيوف الرحمن القادمين من دولة العراق الشقيقة.

وتأتي تلك الخدمات والاستعدادات الصحية ضمن خدمات المملكة لضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة الحج.

17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440
10:27 PM

"أمير الشمالية" يطمئن على حالة حاجة عراقية قادمة عبر منفذ "جديدة عرعر"

تعرضت لكسر وبتر جزئي في أحد أصابعها

A A A
بندر الدغمي - عرعر
0
535

اطمأن الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية على حالة الحاجة العراقية التي تعرضت لكسر وبتر جزئي وتشوه في أحد أصابع يدها.
وكان مستشفى جديدة عرعر استقبل الحاجة العراقية وتم عمل تثبيت للكسر وتجميل للجرح.

وخرجت الحاجة العراقية وهي بصحة جيدة، وأكملت رحلتها مع ضيوف الرحمن القادمين من دولة العراق الشقيقة.

وتأتي تلك الخدمات والاستعدادات الصحية ضمن خدمات المملكة لضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة الحج.

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