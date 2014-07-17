"أمير الشمالية" يطمئن على حالة حاجة عراقية قادمة عبر منفذ "جديدة عرعر"

تعرضت لكسر وبتر جزئي في أحد أصابعها

اطمأن الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية على حالة الحاجة العراقية التي تعرضت لكسر وبتر جزئي وتشوه في أحد أصابع يدها.

وكان مستشفى جديدة عرعر استقبل الحاجة العراقية وتم عمل تثبيت للكسر وتجميل للجرح.

وخرجت الحاجة العراقية وهي بصحة جيدة، وأكملت رحلتها مع ضيوف الرحمن القادمين من دولة العراق الشقيقة.

وتأتي تلك الخدمات والاستعدادات الصحية ضمن خدمات المملكة لضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة الحج.