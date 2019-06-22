الليرة التركية تهبط أكثر من 1 % بفعل قلق المستثمرين وسياسة الفائدة

سجلت 5.8170 مقابل الدولار الأمريكي .. وسط توقعات بانهيارات متلاحقة

هبطت الليرة التركية، يوم الجمعة، متضررة من قلق المستثمرين بشأن نتيجة انتخابات بلدية إسطنبول التي ستجرى يوم الأحد، وأيضاً الشكوك التي تحيط بعملية صُنع السياسة النقدية تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

ووفق "رويترز"، بحلول الساعة 15:11 بتوقيت جرينتش، سجّلت الليرة 5.8170 مقابل الدولار الأمريكي، منخفضة أكثر من 1 % من مستوى الإغلاق يوم الخميس البالغ 5.7550، وفي وقت سابق يوم الجمعة هبطت الليرة إلى 5.8250.

وقال أردوغان؛ يوم الخميس، إنه ما زال يعارض سياسة بلاده النقدية لتشديد الائتمان، وتعهد "بحل حاسم" قريباً؛ لخفض أسعار الفائدة الرئيسة من مستواها الحالي البالغ 24 بالمئة.

وفي العام الماضي، رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة إلى بعض من أعلى المستويات الموجودة في الأسواق الناشئة بعد أزمة للعملة دفعت معدل التضخم إلى الصعود فوق 25 بالمئة.. وتباطأ التضخم منذ ذلك الحين، إلى 18.71 بالمئة، لكن أسعار الفائدة بقيت بلا تغيير مع انزلاق الاقتصاد إلى الركود.