النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الليرة التركية تهبط أكثر من 1 % بفعل قلق المستثمرين وسياسة الفائدة

سجلت 5.8170 مقابل الدولار الأمريكي .. وسط توقعات بانهيارات متلاحقة

هبطت الليرة التركية، يوم الجمعة، متضررة من قلق المستثمرين بشأن نتيجة انتخابات بلدية إسطنبول التي ستجرى يوم الأحد، وأيضاً الشكوك التي تحيط بعملية صُنع السياسة النقدية تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

ووفق "رويترز"، بحلول الساعة 15:11 بتوقيت جرينتش، سجّلت الليرة 5.8170 مقابل الدولار الأمريكي، منخفضة أكثر من 1 % من مستوى الإغلاق يوم الخميس البالغ 5.7550، وفي وقت سابق يوم الجمعة هبطت الليرة إلى 5.8250.

وقال أردوغان؛ يوم الخميس، إنه ما زال يعارض سياسة بلاده النقدية لتشديد الائتمان، وتعهد "بحل حاسم" قريباً؛ لخفض أسعار الفائدة الرئيسة من مستواها الحالي البالغ 24 بالمئة.

وفي العام الماضي، رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة إلى بعض من أعلى المستويات الموجودة في الأسواق الناشئة بعد أزمة للعملة دفعت معدل التضخم إلى الصعود فوق 25 بالمئة.. وتباطأ التضخم منذ ذلك الحين، إلى 18.71 بالمئة، لكن أسعار الفائدة بقيت بلا تغيير مع انزلاق الاقتصاد إلى الركود.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الليرة التركية تهبط أكثر من 1 % بفعل قلق المستثمرين وسياسة الفائدة
سبق

هبطت الليرة التركية، يوم الجمعة، متضررة من قلق المستثمرين بشأن نتيجة انتخابات بلدية إسطنبول التي ستجرى يوم الأحد، وأيضاً الشكوك التي تحيط بعملية صُنع السياسة النقدية تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

ووفق "رويترز"، بحلول الساعة 15:11 بتوقيت جرينتش، سجّلت الليرة 5.8170 مقابل الدولار الأمريكي، منخفضة أكثر من 1 % من مستوى الإغلاق يوم الخميس البالغ 5.7550، وفي وقت سابق يوم الجمعة هبطت الليرة إلى 5.8250.

وقال أردوغان؛ يوم الخميس، إنه ما زال يعارض سياسة بلاده النقدية لتشديد الائتمان، وتعهد "بحل حاسم" قريباً؛ لخفض أسعار الفائدة الرئيسة من مستواها الحالي البالغ 24 بالمئة.

وفي العام الماضي، رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة إلى بعض من أعلى المستويات الموجودة في الأسواق الناشئة بعد أزمة للعملة دفعت معدل التضخم إلى الصعود فوق 25 بالمئة.. وتباطأ التضخم منذ ذلك الحين، إلى 18.71 بالمئة، لكن أسعار الفائدة بقيت بلا تغيير مع انزلاق الاقتصاد إلى الركود.

22 يونيو 2019 - 19 شوّال 1440
11:21 AM

الليرة التركية تهبط أكثر من 1 % بفعل قلق المستثمرين وسياسة الفائدة

سجلت 5.8170 مقابل الدولار الأمريكي .. وسط توقعات بانهيارات متلاحقة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
1,259

هبطت الليرة التركية، يوم الجمعة، متضررة من قلق المستثمرين بشأن نتيجة انتخابات بلدية إسطنبول التي ستجرى يوم الأحد، وأيضاً الشكوك التي تحيط بعملية صُنع السياسة النقدية تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

ووفق "رويترز"، بحلول الساعة 15:11 بتوقيت جرينتش، سجّلت الليرة 5.8170 مقابل الدولار الأمريكي، منخفضة أكثر من 1 % من مستوى الإغلاق يوم الخميس البالغ 5.7550، وفي وقت سابق يوم الجمعة هبطت الليرة إلى 5.8250.

وقال أردوغان؛ يوم الخميس، إنه ما زال يعارض سياسة بلاده النقدية لتشديد الائتمان، وتعهد "بحل حاسم" قريباً؛ لخفض أسعار الفائدة الرئيسة من مستواها الحالي البالغ 24 بالمئة.

وفي العام الماضي، رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة إلى بعض من أعلى المستويات الموجودة في الأسواق الناشئة بعد أزمة للعملة دفعت معدل التضخم إلى الصعود فوق 25 بالمئة.. وتباطأ التضخم منذ ذلك الحين، إلى 18.71 بالمئة، لكن أسعار الفائدة بقيت بلا تغيير مع انزلاق الاقتصاد إلى الركود.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,064
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,907
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,584
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,799

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة