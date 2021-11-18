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شاهد.. صرصور على جهاز قياس ضغط بمستشفى جنوب القنفذة

وسط مطالبة بضرورة محاسبة المسؤول حفاظًا على صحة المرضى والمراجعين

وثَّقت كاميرا إحدى المراجِعات لطوارئ مستشفى جنوب محافظة القنفذة الأربعاء الماضي فيديو، يوضح وجود "صرصور"، يتجول على جهاز قياس الضغط.

وأكدت المواطنة أن نشر مثل هذا المقطع يبيِّن صورة واضحة من صور الإهمال والافتقار لقواعد النظافة العامة بالمستشفى، مناشدة ضرورة محاسبة المسؤول حفاظًا على صحة المرضى والمراجعين بشكل عام.

"سبق" تواصلت مع المتحدث الرسمي لصحة القنفذة إبراهيم محمد المتحمي، الذي علق على الموضوع بقوله: شاهدنا المقطع سابقًا، وتم توجيه مقاول التشغيل والصيانة من قِبل إدارة المستشفى لتلافي ملاحظات النظافة، وتم اتخاذ اللازم حياله. مقدمًا شكر صحة القنفذة لكل من يرسل لهم الملاحظات عبر قنوات التواصل الرسمية لتلافيها؛ لأن الجميع شريك في تطوير الخدمة الصحية.

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شاهد.. صرصور على جهاز قياس ضغط بمستشفى جنوب القنفذة
سبق

وثَّقت كاميرا إحدى المراجِعات لطوارئ مستشفى جنوب محافظة القنفذة الأربعاء الماضي فيديو، يوضح وجود "صرصور"، يتجول على جهاز قياس الضغط.

وأكدت المواطنة أن نشر مثل هذا المقطع يبيِّن صورة واضحة من صور الإهمال والافتقار لقواعد النظافة العامة بالمستشفى، مناشدة ضرورة محاسبة المسؤول حفاظًا على صحة المرضى والمراجعين بشكل عام.

"سبق" تواصلت مع المتحدث الرسمي لصحة القنفذة إبراهيم محمد المتحمي، الذي علق على الموضوع بقوله: شاهدنا المقطع سابقًا، وتم توجيه مقاول التشغيل والصيانة من قِبل إدارة المستشفى لتلافي ملاحظات النظافة، وتم اتخاذ اللازم حياله. مقدمًا شكر صحة القنفذة لكل من يرسل لهم الملاحظات عبر قنوات التواصل الرسمية لتلافيها؛ لأن الجميع شريك في تطوير الخدمة الصحية.

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441
11:58 PM

شاهد.. صرصور على جهاز قياس ضغط بمستشفى جنوب القنفذة

وسط مطالبة بضرورة محاسبة المسؤول حفاظًا على صحة المرضى والمراجعين

A A A
علي السحاري - القنفذة
2
1,809

وثَّقت كاميرا إحدى المراجِعات لطوارئ مستشفى جنوب محافظة القنفذة الأربعاء الماضي فيديو، يوضح وجود "صرصور"، يتجول على جهاز قياس الضغط.

وأكدت المواطنة أن نشر مثل هذا المقطع يبيِّن صورة واضحة من صور الإهمال والافتقار لقواعد النظافة العامة بالمستشفى، مناشدة ضرورة محاسبة المسؤول حفاظًا على صحة المرضى والمراجعين بشكل عام.

"سبق" تواصلت مع المتحدث الرسمي لصحة القنفذة إبراهيم محمد المتحمي، الذي علق على الموضوع بقوله: شاهدنا المقطع سابقًا، وتم توجيه مقاول التشغيل والصيانة من قِبل إدارة المستشفى لتلافي ملاحظات النظافة، وتم اتخاذ اللازم حياله. مقدمًا شكر صحة القنفذة لكل من يرسل لهم الملاحظات عبر قنوات التواصل الرسمية لتلافيها؛ لأن الجميع شريك في تطوير الخدمة الصحية.

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