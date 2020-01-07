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بينها السعودية.. رئيس الوزراء الياباني يزور 3 دول خليجية الأسبوع المقبل

"آبي" عبّر عن أمله في أن يسهم في إحلال السلام في المنطقة

يجري رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الأسبوع المقبل زيارة للخليج، وذلك في ظلّ توتر في المنطقة على خلفية اغتيال القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بضربة أمريكية الجمعة الماضي، حسب ما أكد متحدث باسم حزب "آبي" اليوم الثلاثاء.

وأوضح المتحدث أن "آبي" يجري الجولة من 12 إلى 15 يناير، ومن المقرر أن يزور السعودية وعمان والإمارات.

من جهتها، ذكرت قناة "إن إتش كي" العامة أن "آبي" أعرب من جديد عن قلقه العميق من تطور الوضع في الشرق الأوسط خلال اجتماع مع مسؤولي حزبه.

وأضافت أن "آبي" عبر عن أمله في أن يسهم في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة عبر الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى تهدئة التوتر.

ويريد "آبي" أن يلعب دور الوساطة بين واشنطن وطهران، واستقبل لذلك أواخر ديسمبر الماضي في طوكيو الرئيس الإيراني حسن روحاني، وهي أول زيارة لرئيس إيراني إلى اليابان منذ عام 2000.

رئيس الوزراء الياباني

الرئيسية/ أخبار العالم

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بينها السعودية.. رئيس الوزراء الياباني يزور 3 دول خليجية الأسبوع المقبل
سبق

يجري رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الأسبوع المقبل زيارة للخليج، وذلك في ظلّ توتر في المنطقة على خلفية اغتيال القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بضربة أمريكية الجمعة الماضي، حسب ما أكد متحدث باسم حزب "آبي" اليوم الثلاثاء.

وأوضح المتحدث أن "آبي" يجري الجولة من 12 إلى 15 يناير، ومن المقرر أن يزور السعودية وعمان والإمارات.

من جهتها، ذكرت قناة "إن إتش كي" العامة أن "آبي" أعرب من جديد عن قلقه العميق من تطور الوضع في الشرق الأوسط خلال اجتماع مع مسؤولي حزبه.

وأضافت أن "آبي" عبر عن أمله في أن يسهم في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة عبر الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى تهدئة التوتر.

ويريد "آبي" أن يلعب دور الوساطة بين واشنطن وطهران، واستقبل لذلك أواخر ديسمبر الماضي في طوكيو الرئيس الإيراني حسن روحاني، وهي أول زيارة لرئيس إيراني إلى اليابان منذ عام 2000.

07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441
05:01 PM

بينها السعودية.. رئيس الوزراء الياباني يزور 3 دول خليجية الأسبوع المقبل

"آبي" عبّر عن أمله في أن يسهم في إحلال السلام في المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يجري رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الأسبوع المقبل زيارة للخليج، وذلك في ظلّ توتر في المنطقة على خلفية اغتيال القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بضربة أمريكية الجمعة الماضي، حسب ما أكد متحدث باسم حزب "آبي" اليوم الثلاثاء.

وأوضح المتحدث أن "آبي" يجري الجولة من 12 إلى 15 يناير، ومن المقرر أن يزور السعودية وعمان والإمارات.

من جهتها، ذكرت قناة "إن إتش كي" العامة أن "آبي" أعرب من جديد عن قلقه العميق من تطور الوضع في الشرق الأوسط خلال اجتماع مع مسؤولي حزبه.

وأضافت أن "آبي" عبر عن أمله في أن يسهم في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة عبر الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى تهدئة التوتر.

ويريد "آبي" أن يلعب دور الوساطة بين واشنطن وطهران، واستقبل لذلك أواخر ديسمبر الماضي في طوكيو الرئيس الإيراني حسن روحاني، وهي أول زيارة لرئيس إيراني إلى اليابان منذ عام 2000.

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