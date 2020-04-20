النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رئيس "يويفا": البطولات الأوروبية جاهزة لاستئناف النشاط الكروي

أكد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، الاثنين، أن البطولات المحلية في جميع أنحاء القارة جاهزة لاستئناف النشاط خلف أبواب موصدة، في محاولة للحد من الأضرار الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال تشيفيرين في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية "أعتقد أن هناك خيارات يمكن أن تسمح لنا باستئناف مسابقات الكأس واستكمالها".

وتابع أن استئناف المنافسات سيكون خطوة مهمة نحو العودة إلى الحياة الطبيعية وتجنب الخسائر المالية الفادحة للبطولات، وقد يتعين علينا أن نستأنف المباريات من دون جمهور، لكن الأهم هو أن تلعب المباريات.

وأضاف أنه من المبكر القول إننا لا نستطيع إكمال الموسم، سيكون التأثير رهيبًا على الأندية والبطولات، من الأفضل اللعب خلف الأبواب الموصدة بدلاً من عدم اللعب على الإطلاق، ففي مثل هذه الأوقات الصعبة من شأن ذلك أن يجلب السعادة للناس والشعور بأن الحياة الطبيعية عادت حتى لو كانت مشاهدة المباريات عبر شاشة التلفزيون فقط".

وأوضح رئيس الاتحاد الأوروبي أنه في حال عودة البطولات قريبًا، فإنه يمكن لعب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) بشكل موازٍ، دون وضع تاريخ محدد للنهائيين.

وأكد تشيفيرين أنه لا يؤيد استمرار الموسم حتى سبتمبر وأكتوبر لأنه "سيكون له تأثير كبير على الموسم المقبل 2020-2021.

رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
رئيس "يويفا": البطولات الأوروبية جاهزة لاستئناف النشاط الكروي
سبق

أكد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، الاثنين، أن البطولات المحلية في جميع أنحاء القارة جاهزة لاستئناف النشاط خلف أبواب موصدة، في محاولة للحد من الأضرار الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال تشيفيرين في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية "أعتقد أن هناك خيارات يمكن أن تسمح لنا باستئناف مسابقات الكأس واستكمالها".

وتابع أن استئناف المنافسات سيكون خطوة مهمة نحو العودة إلى الحياة الطبيعية وتجنب الخسائر المالية الفادحة للبطولات، وقد يتعين علينا أن نستأنف المباريات من دون جمهور، لكن الأهم هو أن تلعب المباريات.

وأضاف أنه من المبكر القول إننا لا نستطيع إكمال الموسم، سيكون التأثير رهيبًا على الأندية والبطولات، من الأفضل اللعب خلف الأبواب الموصدة بدلاً من عدم اللعب على الإطلاق، ففي مثل هذه الأوقات الصعبة من شأن ذلك أن يجلب السعادة للناس والشعور بأن الحياة الطبيعية عادت حتى لو كانت مشاهدة المباريات عبر شاشة التلفزيون فقط".

وأوضح رئيس الاتحاد الأوروبي أنه في حال عودة البطولات قريبًا، فإنه يمكن لعب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) بشكل موازٍ، دون وضع تاريخ محدد للنهائيين.

وأكد تشيفيرين أنه لا يؤيد استمرار الموسم حتى سبتمبر وأكتوبر لأنه "سيكون له تأثير كبير على الموسم المقبل 2020-2021.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
08:48 PM

رئيس "يويفا": البطولات الأوروبية جاهزة لاستئناف النشاط الكروي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,000

أكد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، الاثنين، أن البطولات المحلية في جميع أنحاء القارة جاهزة لاستئناف النشاط خلف أبواب موصدة، في محاولة للحد من الأضرار الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال تشيفيرين في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية "أعتقد أن هناك خيارات يمكن أن تسمح لنا باستئناف مسابقات الكأس واستكمالها".

وتابع أن استئناف المنافسات سيكون خطوة مهمة نحو العودة إلى الحياة الطبيعية وتجنب الخسائر المالية الفادحة للبطولات، وقد يتعين علينا أن نستأنف المباريات من دون جمهور، لكن الأهم هو أن تلعب المباريات.

وأضاف أنه من المبكر القول إننا لا نستطيع إكمال الموسم، سيكون التأثير رهيبًا على الأندية والبطولات، من الأفضل اللعب خلف الأبواب الموصدة بدلاً من عدم اللعب على الإطلاق، ففي مثل هذه الأوقات الصعبة من شأن ذلك أن يجلب السعادة للناس والشعور بأن الحياة الطبيعية عادت حتى لو كانت مشاهدة المباريات عبر شاشة التلفزيون فقط".

وأوضح رئيس الاتحاد الأوروبي أنه في حال عودة البطولات قريبًا، فإنه يمكن لعب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) بشكل موازٍ، دون وضع تاريخ محدد للنهائيين.

وأكد تشيفيرين أنه لا يؤيد استمرار الموسم حتى سبتمبر وأكتوبر لأنه "سيكون له تأثير كبير على الموسم المقبل 2020-2021.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,383
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,836
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,334
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,446

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة