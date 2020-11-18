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911: أبلغوا عن مخالفة قطع الأشجار أو المتاجرة بالحطب

القوات الخاصة للأمن البيئي حذّرت من مخالفي الأنظمة بالملاحقة

دعا المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، إلى الإسراع في الإبلاغ عن مخالفة قطع الأشجار أو المتاجرة بالحطب المحلي أو نقله من خلال الاتصال برقم الطوارئ (911) بمنطقتَي الرياض ومكة المكرّمة.

وكانت القوات الخاصة للأمن البيئي قد حذّرت من مخالفة الأنظمة؛ مؤكدة على مواصلة المراقبة الأمنية والقبض والاستيقاف وضبط مخالفات الأنظمة البيئية وتحقيق الالتزام البيئي والإحالة إلى الجهات المختصة

مخالفة قطع الأشجار القوات الخاصة للأمن البيئي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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911: أبلغوا عن مخالفة قطع الأشجار أو المتاجرة بالحطب
سبق

دعا المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، إلى الإسراع في الإبلاغ عن مخالفة قطع الأشجار أو المتاجرة بالحطب المحلي أو نقله من خلال الاتصال برقم الطوارئ (911) بمنطقتَي الرياض ومكة المكرّمة.

وكانت القوات الخاصة للأمن البيئي قد حذّرت من مخالفة الأنظمة؛ مؤكدة على مواصلة المراقبة الأمنية والقبض والاستيقاف وضبط مخالفات الأنظمة البيئية وتحقيق الالتزام البيئي والإحالة إلى الجهات المختصة

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
09:29 AM

911: أبلغوا عن مخالفة قطع الأشجار أو المتاجرة بالحطب

القوات الخاصة للأمن البيئي حذّرت من مخالفي الأنظمة بالملاحقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، إلى الإسراع في الإبلاغ عن مخالفة قطع الأشجار أو المتاجرة بالحطب المحلي أو نقله من خلال الاتصال برقم الطوارئ (911) بمنطقتَي الرياض ومكة المكرّمة.

وكانت القوات الخاصة للأمن البيئي قد حذّرت من مخالفة الأنظمة؛ مؤكدة على مواصلة المراقبة الأمنية والقبض والاستيقاف وضبط مخالفات الأنظمة البيئية وتحقيق الالتزام البيئي والإحالة إلى الجهات المختصة

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