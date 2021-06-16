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في الـ 60 يوماً المقبلة.. الزعاق: تجنّبوا السفر وسط النهار لهذه الأسباب

تحدث عن هبوب رياح البوارح على المناطق الشمالية والشرقية والوسطى

دعا عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إلى تجنب السفر وسط النهار خلال الستين يوماً المقبلة.

وقال عبر حسابه في تويتر: خلال الستين يوماً المقبلة: يستحسن تجنب السفر وسط النهار، خاصة وقت الظهيرة لارتفاع حرارة السطح، علاوة على الرمال الزاحفة بسبب هبوب رياح البوارح الحارة على المناطق الشمالية والشرقية والوسطى، وهبوب رياح الغبيرة على المناطق الجنوبية الغربية #جازان #تهامة.

وأضاف: خلال هذه الأيام: يبدأ موسم الغبيرة على المناطق الجنوبية الغربية من #السعودية و #اليمن #جازان #تهامة وآثارها تمتد لـ #عسير #الباحة ولسان الرياح يصل #نجران #شرورة.

وعلى سالكي الطرق التنبّه لذلك، فهو يعمل على تضبيب الرؤية، ويثير الرمال الزاحفة على بطن الطريق.

عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في الـ 60 يوماً المقبلة.. الزعاق: تجنّبوا السفر وسط النهار لهذه الأسباب
سبق

دعا عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إلى تجنب السفر وسط النهار خلال الستين يوماً المقبلة.

وقال عبر حسابه في تويتر: خلال الستين يوماً المقبلة: يستحسن تجنب السفر وسط النهار، خاصة وقت الظهيرة لارتفاع حرارة السطح، علاوة على الرمال الزاحفة بسبب هبوب رياح البوارح الحارة على المناطق الشمالية والشرقية والوسطى، وهبوب رياح الغبيرة على المناطق الجنوبية الغربية #جازان #تهامة.

وأضاف: خلال هذه الأيام: يبدأ موسم الغبيرة على المناطق الجنوبية الغربية من #السعودية و #اليمن #جازان #تهامة وآثارها تمتد لـ #عسير #الباحة ولسان الرياح يصل #نجران #شرورة.

وعلى سالكي الطرق التنبّه لذلك، فهو يعمل على تضبيب الرؤية، ويثير الرمال الزاحفة على بطن الطريق.

16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
10:13 AM

في الـ 60 يوماً المقبلة.. الزعاق: تجنّبوا السفر وسط النهار لهذه الأسباب

تحدث عن هبوب رياح البوارح على المناطق الشمالية والشرقية والوسطى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إلى تجنب السفر وسط النهار خلال الستين يوماً المقبلة.

وقال عبر حسابه في تويتر: خلال الستين يوماً المقبلة: يستحسن تجنب السفر وسط النهار، خاصة وقت الظهيرة لارتفاع حرارة السطح، علاوة على الرمال الزاحفة بسبب هبوب رياح البوارح الحارة على المناطق الشمالية والشرقية والوسطى، وهبوب رياح الغبيرة على المناطق الجنوبية الغربية #جازان #تهامة.

وأضاف: خلال هذه الأيام: يبدأ موسم الغبيرة على المناطق الجنوبية الغربية من #السعودية و #اليمن #جازان #تهامة وآثارها تمتد لـ #عسير #الباحة ولسان الرياح يصل #نجران #شرورة.

وعلى سالكي الطرق التنبّه لذلك، فهو يعمل على تضبيب الرؤية، ويثير الرمال الزاحفة على بطن الطريق.

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