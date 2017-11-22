تقارير إندونيسية.. اعتقال سعودي بتهمة سكب مادة حارقة على زوجته الإندونيسية

وفاة الضحية والشرطة تحقّق مع المتهم وتنتظر نتائج تشريح الجثة

زعمت تقارير إندونيسية أن السلطات الأمنية في إندونيسيا اعتقلت رجلاً سعودياً (29 عاماً)، بتهمة الاعتداء على زوجته (21 عاماً- من الجنسية الإندونيسية) بالضرب وسكب مادة حارقة عليها عقب خلافٍ عائلي نشب بينهما في منزلهما بمدينة سيانجور.

وأشارت التقارير إلى أن الضحية تُوفيت في المستشفى، وتمّ توقيف المشتبه فيه بمطار سوكارنو هاتا في مدينة تانجيرانج، أمس الأحد، عند محاولته السفر الى خارج البلاد.

وقالت صحيفة "radarsukabumi" الإندونيسية إنه لم توجه أي تهمة للشخص المشتبه فيه، ومازالت التحقيقات معه مستمرة، كما أن الجهات الأمنية مازالت تنتظر نتائج تشريح جثة الضحية.

وقال رئيس المباحث الجنائية بشرطة المدينة، "لقد اعتقلنا المشتبه فيه فقط بعد التنسيق مع الشرطة، وكذلك مطار سوكارنو هاتا، ونحن نحقق في الأمر الآن بشكلٍ أعمق، ومازلنا ننتظر نتائج تشريح الجثة".