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جون ⁧‫#أبي_زيد‬⁩: أمريكا تدين بشدة هجمات ⁧‫#بقيق‬⁩ وهجرة ⁧‫#خريص‬⁩

سفير واشنطن بالرياض: تصرف غير مقبول ويعرّض المدنيين للخطر

أكد السفير الأمريكي في الرياض جون أبو زيد، أن واشنطن تدين الهجمات التي استهدفت منشأتي نفط لأرامكو.
وقالت السفارة اليوم: السفير جون ⁧‫#أبي_زيد‬⁩: تدين الولايات المتحدة بشدة الهجمات التي نفذتها اليوم طائرات مسيرة على منشأتي نفط في محافظة ⁧‫#بقيق‬⁩ وهجرة ⁧‫#خريص‬⁩. إن هذه الهجمات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية والتي تعرض المدنيين للخطر تصرف غير مقبول، وستفضي عاجلاً أم آجلاً إلى فقدان أرواح بريئة.

وكان المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية قد صرح بأنه في الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت الموافق 15/ 1/ 1441هـ، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقيْن في معمليْن تابعيْن للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيّار "درون"، حيث تمّت السيطرة على الحريقيْن والحد من انتشارهما، وباشرت الجهات المختصّة التحقيق في ذلك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جون ⁧‫#أبي_زيد‬⁩: أمريكا تدين بشدة هجمات ⁧‫#بقيق‬⁩ وهجرة ⁧‫#خريص‬⁩
سبق

أكد السفير الأمريكي في الرياض جون أبو زيد، أن واشنطن تدين الهجمات التي استهدفت منشأتي نفط لأرامكو.
وقالت السفارة اليوم: السفير جون ⁧‫#أبي_زيد‬⁩: تدين الولايات المتحدة بشدة الهجمات التي نفذتها اليوم طائرات مسيرة على منشأتي نفط في محافظة ⁧‫#بقيق‬⁩ وهجرة ⁧‫#خريص‬⁩. إن هذه الهجمات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية والتي تعرض المدنيين للخطر تصرف غير مقبول، وستفضي عاجلاً أم آجلاً إلى فقدان أرواح بريئة.

وكان المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية قد صرح بأنه في الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت الموافق 15/ 1/ 1441هـ، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقيْن في معمليْن تابعيْن للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيّار "درون"، حيث تمّت السيطرة على الحريقيْن والحد من انتشارهما، وباشرت الجهات المختصّة التحقيق في ذلك.

14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441
03:48 PM

جون ⁧‫#أبي_زيد‬⁩: أمريكا تدين بشدة هجمات ⁧‫#بقيق‬⁩ وهجرة ⁧‫#خريص‬⁩

سفير واشنطن بالرياض: تصرف غير مقبول ويعرّض المدنيين للخطر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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8,665

أكد السفير الأمريكي في الرياض جون أبو زيد، أن واشنطن تدين الهجمات التي استهدفت منشأتي نفط لأرامكو.
وقالت السفارة اليوم: السفير جون ⁧‫#أبي_زيد‬⁩: تدين الولايات المتحدة بشدة الهجمات التي نفذتها اليوم طائرات مسيرة على منشأتي نفط في محافظة ⁧‫#بقيق‬⁩ وهجرة ⁧‫#خريص‬⁩. إن هذه الهجمات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية والتي تعرض المدنيين للخطر تصرف غير مقبول، وستفضي عاجلاً أم آجلاً إلى فقدان أرواح بريئة.

وكان المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية قد صرح بأنه في الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت الموافق 15/ 1/ 1441هـ، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقيْن في معمليْن تابعيْن للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيّار "درون"، حيث تمّت السيطرة على الحريقيْن والحد من انتشارهما، وباشرت الجهات المختصّة التحقيق في ذلك.

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