فرنسا تسجل 348 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

بعد انخفاض أسبوعين.. ارتفع الإجمالي لديها إلى 26991 حالة

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 348 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا (مقابل 263 أمس الاثنين) ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 26991 حالة.

تجدر الإشارة إلى أن معدل الوفيات اليومية ارتفع لليوم الثاني على التوالي بعد نحو أسبوع من الانخفاض التدريجي؛ حيث قالت وزارة الصحة في بيان رسمي: "إن عدد الوفيات في المستشفيات بلغ 17003 حالات، أما عدد الوفيات في دور رعاية المسنين فبلغ 9988 حالة ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا في فرنسا منذ بداية الوباء إلى 26991".

وأشارت وزارة الصحة إلى "أن عدد المصابين الذين يستلزم وضعهم العناية المركّزة ما زال مستمرًّا في الانخفاض، وقد وصل الإجمالي اليوم إلى 2542"، (مقابل 2712 يوم أمس).