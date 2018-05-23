النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

50 من مستفيدي "أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية" يؤدون مناسك العمرة

الجمعية وفَّرت لهم إقامة بجوار الحرم ومواد غذائية وملابس الإحرام

نفَّذت جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية رحلة إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك العمرة لخمسين مستفيدًا من مستفيديها، وذلك خلال شهر رمضان المبارك. ووفرت الجمعية للمستفيدين جميع ما يحتاجون إليه من مسكن للإقامة بجوار الحرم المكي، ومواد غذائية، وملابس الإحرام، وذلك ضمن برامج الجمعية المقدمة لمستفيديها من اللاعبين القدامى وأسرهم.

وبدوره، أكد عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية فهيد الدوسري أن هذا البرنامج يأتي ضمن البرامج الفاعلة التي تقدمها الجمعية لمستفيديها. مشيرًا إلى أن الجمعية تقدم المساندة والدعم المالي والغذائي لمستفيديها.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
50 من مستفيدي "أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية" يؤدون مناسك العمرة
سبق

نفَّذت جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية رحلة إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك العمرة لخمسين مستفيدًا من مستفيديها، وذلك خلال شهر رمضان المبارك. ووفرت الجمعية للمستفيدين جميع ما يحتاجون إليه من مسكن للإقامة بجوار الحرم المكي، ومواد غذائية، وملابس الإحرام، وذلك ضمن برامج الجمعية المقدمة لمستفيديها من اللاعبين القدامى وأسرهم.

وبدوره، أكد عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية فهيد الدوسري أن هذا البرنامج يأتي ضمن البرامج الفاعلة التي تقدمها الجمعية لمستفيديها. مشيرًا إلى أن الجمعية تقدم المساندة والدعم المالي والغذائي لمستفيديها.

22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
11:10 PM

50 من مستفيدي "أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية" يؤدون مناسك العمرة

الجمعية وفَّرت لهم إقامة بجوار الحرم ومواد غذائية وملابس الإحرام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
242

نفَّذت جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية رحلة إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك العمرة لخمسين مستفيدًا من مستفيديها، وذلك خلال شهر رمضان المبارك. ووفرت الجمعية للمستفيدين جميع ما يحتاجون إليه من مسكن للإقامة بجوار الحرم المكي، ومواد غذائية، وملابس الإحرام، وذلك ضمن برامج الجمعية المقدمة لمستفيديها من اللاعبين القدامى وأسرهم.

وبدوره، أكد عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية فهيد الدوسري أن هذا البرنامج يأتي ضمن البرامج الفاعلة التي تقدمها الجمعية لمستفيديها. مشيرًا إلى أن الجمعية تقدم المساندة والدعم المالي والغذائي لمستفيديها.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,717
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,690
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,101
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,298

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

إسلام سيرجيو..!!

إسلام سيرجيو..!!

محمد الصيـعري
هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

عبدالرحمن القحطاني
عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

وحيد بغدادي
عصابة إيران.. إلى أين؟

عصابة إيران.. إلى أين؟

ماجد البريكان
بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

ماجد الحربي
تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

محمد الصيـعري
أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

عبدالرحمن القحطاني
كن واثقًا من نفسك

كن واثقًا من نفسك

علي القطان
"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

عبدالغني الشيخ
ثالوث النجاح

ثالوث النجاح

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة