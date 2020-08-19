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ألمانيا.. أسبوع عمل بأربعة أيام فقط لتجاوز الأزمة

يكون استجابة للتغييرات الهيكلية في قطاعات اقتصادية

صرح وزير العمل الألماني هوبرتوس هيل، بأن تقليص أسبوع العمل إلى أربعة أيام قد يكون إجراءً مناسباً للمساهمة في التغلب على الأزمة الاقتصادية التي تعصف بألمانيا.

وقال هيل، في مقابلة مع مجموعة فونك الإعلامية نشرت اليوم، إن "تجاوز الأزمة يتطلب أفكاراً جيدة وعملية، وبذلك نتجاوز الأزمة معاً".

وأضاف: إن تخفيض أسبوع العمل مع دفع تعويضات جزئية قد يكون تدبيراً مناسباً بشرط موافقة الشركاء الاجتماعيين (أصحاب العمل والموظفين).

ألمانيا

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ألمانيا.. أسبوع عمل بأربعة أيام فقط لتجاوز الأزمة
سبق

صرح وزير العمل الألماني هوبرتوس هيل، بأن تقليص أسبوع العمل إلى أربعة أيام قد يكون إجراءً مناسباً للمساهمة في التغلب على الأزمة الاقتصادية التي تعصف بألمانيا.

وقال هيل، في مقابلة مع مجموعة فونك الإعلامية نشرت اليوم، إن "تجاوز الأزمة يتطلب أفكاراً جيدة وعملية، وبذلك نتجاوز الأزمة معاً".

وأضاف: إن تخفيض أسبوع العمل مع دفع تعويضات جزئية قد يكون تدبيراً مناسباً بشرط موافقة الشركاء الاجتماعيين (أصحاب العمل والموظفين).

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
02:35 PM

ألمانيا.. أسبوع عمل بأربعة أيام فقط لتجاوز الأزمة

يكون استجابة للتغييرات الهيكلية في قطاعات اقتصادية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صرح وزير العمل الألماني هوبرتوس هيل، بأن تقليص أسبوع العمل إلى أربعة أيام قد يكون إجراءً مناسباً للمساهمة في التغلب على الأزمة الاقتصادية التي تعصف بألمانيا.

وقال هيل، في مقابلة مع مجموعة فونك الإعلامية نشرت اليوم، إن "تجاوز الأزمة يتطلب أفكاراً جيدة وعملية، وبذلك نتجاوز الأزمة معاً".

وأضاف: إن تخفيض أسبوع العمل مع دفع تعويضات جزئية قد يكون تدبيراً مناسباً بشرط موافقة الشركاء الاجتماعيين (أصحاب العمل والموظفين).

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